Юга.ру пытались узнать, что делать со вскрытыми на выборах сейф-пакетами и кого привлекать к ответственности. ЦИК и избирком Краснодара ответили, что не знают

Портал Юга.ру публикует ответы избирательной комиссии Краснодара и ЦИК России на вопросы о вскрытых сейф-пакетах с бюллетенями на выборах

Напомним, со 2 по 13 сентября в Краснодаре прошли выборы депутатов гордумы, с 11 по 13 сентября — выборы губернатора Кубани. Основным днем голосования было 13 сентября, в этот день две журналистки Юга.ру отправились на избирательные участки в качестве наблюдателей. На этих и других участках 26-го избирательного округа, где работали наблюдатели, зафиксировали большое количество нарушений. Основные из них касались сейф-пакетов с голосами избирателей за предварительные дни выборов. Согласно разъяснениям ЦИК, сейф-пакеты должны были открыть только после 20:00 13 сентября, однако 12 сентября и утром 13-го наблюдатели и кандидат в депутаты Сергей Бурцев обнаружили три надорваных (по линии клейкой ленты) либо же полностью открытых сейф-пакета — на участках № 6001, № 6005 и № 6008. Подозревая возможный вброс, Бурцев и другие наблюдатели и члены избирательной комиссии подали жалобы в полицию, следственный комитет и ТИК. Прочитать ответ ТИК можно здесь.

После выборов Сергей Бурцев подал в суд, пытаясь добиться отмены результатов выборов на трех участках. В качестве свидетелей Прикубанский районный суд опросил наблюдателей (в том числе журналистов Юга.ру), председателей всех трех комиссий, учителей, которые работали в избирательных комиссиях, представителя крайизбиркома Александра Конева. Последний заявил на суде, что ЦИК не установил порядок упаковки сейф-пакета, а «последствия [оказавшегося открытым сейф-пакета] не регламентируются [законом]» . Также ЦИК не давал объяснения, что надо делать комиссии в случае, если обнаруживается нарушение склейки пакета. На вопрос адвоката истца Михаила Беньяша о том, можно ли в таком случае вообще не закрывать сейф-пакеты клейкой лентой, Конев ответил, что он «не эксперт по клейкой ленте» и «не эксперт по сейф-пакетам». Кроме того, на заседании судье Георгию Ермолову показали снятые в дни выборов видео с дырками в сейф-пакетах и наглядно продемонстрировали, как правильно запечатывать сейф-пакеты. В итоге судья принял решение отказать в иске по всем трем участкам. При этом причины такого решения остаются неизвестными — суд не опубликовал мотивировочную часть своего решения, а из-за ухудшения ситуации с коронавирусом стало проблематично получить документы в канцелярии суда. Сейф-пакеты — это новая технология в российском избирательном процессе. Впервые ее использовали во время голосования по поправкам к Конституции летом 2020 года. Ожидая мотивировочную часть решения, портал Юга.ру 26 октября направил запрос в ЦИК России, избирательные комиссии Краснодарского края и Краснодара с просьбой разъяснить официальную позицию ведомства относительно вскрытых сейф-пакетов. В ЦИК проигнорировали вопросы и ответили, что «не вправе давать комментарии по обстоятельствам, которые были рассмотрены судом» . Также известно, что краевая комиссия переслала запрос краснодарской комиссии. В итоге ответы на вопросы редакция получила от городской инстанции. Юга.ру публикуют их: 1. Является ли вскрытие сейф-пакетов с результатами досрочного голосования до начала подсчета голосов существенным нарушением?



Порядок ЦИК России не дает определения существенности нарушения процедуры досрочного голосования. 2. Какие действия должны предпринимать члены комиссии, если обнаружат с утра разорванный сейф-пакет с бюллетенями досрочного голосования, который накануне был надлежаще опечатан?



Порядок ЦИК России не содержит каких-либо инструкций о действиях участковой избирательной комиссии в случае повреждения сейф-пакета, содержащего избирательные бюллетени. 3. Предусмотрена ли ответственность за нарушение целостности сейф-пакета с результатами досрочного голосования для председателя и членов избирательной комиссии?



Законодательство напрямую не предусматривает ответственности за нарушение целостности сейф-пакета, содержащего избирательные бюллетени, в отношении членов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса.