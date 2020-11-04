В Краснодарском крае коронавирусом заболели еще 135 человек, в том числе 16 детей

На Кубани к 4 ноября за сутки зафиксировали 135 заболевших коронавирусом

Оперштаб Кубани рассказал, что среди 135 зараженных 73 женщины и 62 мужчины, в том числе 16 детей. В Краснодаре выявили 40 новых случаев , в остальном они распределилась так:

по 12 — в Сочи и Туапсинском районе;

11 — в Тихорецком районе;

7 — в Темрюкском районе;

6 — в Ейском районе;

по 5 — в Горячем Ключе и Крыловском районе;

по 4 — в Геленджике, Белореченском, Лабинском и Славянском районах;

по 2 — в Анапе, Калининском, Каневском, Красноармейском, Кущевском, Приморско-Ахтарском районах;

по 1 — в Кавказском, Ленинрадском, Северском, Староминском, Тимашевском, Гулькевичском, Щербиновском, Крымском и Павловском районах.

Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения — 315,9. 11 тыс. 846 пациентов выздоровели и выписаны, 41 — находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.