В Краснодарском крае коронавирусом заболели еще 135 человек, в том числе 16 детей
На Кубани к 4 ноября за сутки зафиксировали 135 заболевших коронавирусом
Оперштаб Кубани рассказал, что среди 135 зараженных 73 женщины и 62 мужчины, в том числе 16 детей. В Краснодаре выявили 40 новых случаев, в остальном они распределилась так:
- по 12 — в Сочи и Туапсинском районе;
- 11 — в Тихорецком районе;
- 7 — в Темрюкском районе;
- 6 — в Ейском районе;
- по 5 — в Горячем Ключе и Крыловском районе;
- по 4 — в Геленджике, Белореченском, Лабинском и Славянском районах;
- по 2 — в Анапе, Калининском, Каневском, Красноармейском, Кущевском, Приморско-Ахтарском районах;
- по 1 — в Кавказском, Ленинрадском, Северском, Староминском, Тимашевском, Гулькевичском, Щербиновском, Крымском и Павловском районах.
Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения — 315,9. 11 тыс. 846 пациентов выздоровели и выписаны, 41 — находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.
Читайте также:
За сутки в России зарегистрировали 19 тыс. 768 новых случаев коронавируса, 389 человек умерли и 15 тыс. 567 — выздоровели.
Больше всего зараженных выявили в Москве (5 тыс. 826), Санкт-Петербурге (1 ты. 31) и Московской области (569). На юге самое большое число заболевших в Ростовской области (309), Ставропольском крае (205), Крыму (202), Краснодарском крае (135), Дагестане (87), Кабардино-Балкарии (85), Карачаево-Черкесии (85), Севастополе (83), Северной Осетии (67), Адыгее (68), Ингушетии (63) и Чечне (18).
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.