Пассажир «Газели» погиб в ДТП с КамАЗом в Сочи

В Сочи 3 ноября КамАЗ врезался в «Газель», в результате чего погиб человек

Авария случилась в 9:30 на объездной дороге Псоу — Адлер перед съездом на улицу Авиационную. По предварительным данным, водитель КамАЗа не выбрал безопасный боковой интервал и задел стоящую «Газель». В этот момент из маршрутки как раз вышел пассажир.

Грузовик продолжил ехать и сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Как писали Юга.ру, в октябре на Кубани в лобовой аварии с КамАЗом погибли три человека.