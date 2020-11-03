Пассажир «Газели» погиб в ДТП с КамАЗом в Сочи
В Сочи 3 ноября КамАЗ врезался в «Газель», в результате чего погиб человек
Авария случилась в 9:30 на объездной дороге Псоу — Адлер перед съездом на улицу Авиационную. По предварительным данным, водитель КамАЗа не выбрал безопасный боковой интервал и задел стоящую «Газель». В этот момент из маршрутки как раз вышел пассажир.
Грузовик продолжил ехать и сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Как писали Юга.ру, в октябре на Кубани в лобовой аварии с КамАЗом погибли три человека.
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