На Кубани в лобовой аварии с КамАЗом погибли три человека

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 15:30. На 18 км дороги Краснодар — Ейск ехал 40-летний водитель КамАЗ. По предварительным данным, он совершил экстренное торможение, после чего машину вынесло на встречную полосу.

Там произошла лобовая авария с легковушкой Nissan. В результате ДТП от травм скончался 56-летний водитель и два его пассажира — 55 лет и 31 года.

Возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили 4 октября в ОИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю.