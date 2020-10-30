Адыгея получит еще 103 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство России 29 октября выделило Адыгее около 103 млн рублей на борьбу с COVID-19

По поручению президента России Владимира Путина кабмин распределил по регионам 10 млрд рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. Из них почти 103 млн рублей получила Адыгея.

Путин дал распоряжение в срочном порядке выделить деньги накануне, 28 октября. Правительство подготовило предложения, а парламентская комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований оперативно их одобрила. Решение было принято при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника, отметили в пресс-службе главы региона.

Республика получит дотации из резервного фонда правительства и направит их на следующие меры по борьбе с коронавирусом: транспортное обслуживание нуждающихся в помощи, покупка средств индивидуальной защиты, тестов, улучшение материально-технической базы, например, создание дополнительных мест для лечения заболевших COVID-19.