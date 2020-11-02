В Армавире рухнули перила моста, который починили за 8 млн рублей

Краснодарский край

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В конце октября в Армавире частично разрушился железнодорожный мост

В 2015 году суд обязал Росимущество отремонтировать железнодорожный мост в Армавире в связи с ветхостью и опасностью конструкций. Решение суда не исполняли до 2018 года, пока жители микрорайона «Черемушки» не начали жаловаться на состояние моста. После обращения депутата Госдумы Натальи Костенко федеральное руководство ведомства изыскало 8 млн рублей на ремонт.

Подрядчик ООО «Желдортранспроект» обещал закончить работы к концу 2018 года, однако задержал их на два месяца. При этом мост после ремонта «вызвал больше сомнений с точки зрения безопасности эксплуатации, чем до реконструкции».

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«Покрытие моста прогибалось под тяжестью пешеходов, на нем скапливалась вода, что привело бы к полному обледенению при низких температурах, прочные железные поручни были спилены, а новые композитные не были должным образом закреплены у основания пешеходного полотна, не скреплены наверху и шатались с амплитудой до 10 см», — рассказала Костенко 2 ноября порталу Юга.ру.

По ее словам, местные жители настояли на том, чтобы работы не были приняты у подрядчика. А в конце октября 2020 года поручни моста рухнули на ж/д полотно. После этого Костенко обратилась к территориальному руководству Росимущества с требованием провести новые торги и отобрать нового подрядчика либо демонтировать мост. Депутат также попросила Южную транспортную прокуратуру изучить ситуацию с ремонтом.

Как писали Юга.ру, в мае 2020 года в Северной Осетии треснул мост, который построили за полмиллиарда рублей.

Армавир Ремонт дорог

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