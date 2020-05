В Северной Осетии из-за дождей треснул новый мост за полмиллиарда рублей

View this post on Instagram

В результате переувлажнения склона, вызванного обильными продолжительными осадками, произошла просадка грунта на небольшом участке подъезда к мосту через р.Урух у с.Хазнидон. В соответствии с условиями контракта, все недостатки, возникшие на объекте в течение гарантийного срока, устраняются за счёт подрядной организации. В ближайшее время Подрядчик – ООО «Дагспецстройсервис» – проведёт вскрытие и укрепление участка, на котором возникла трещина, устранит все возникшие повреждения. Будет проведён профилактический осмотр всего построенного участка дороги и все недостатки, в случае их выявления, будут устранены.