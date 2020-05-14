В Северной Осетии из-за дождей треснул новый мост за полмиллиарда рублей

Северная Осетия

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После долгих дождей в Северной Осетии 14 мая треснул мост через реку Урух, который открыли в декабре 2019 года

Председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев в своем инстаграме написал, что из-за переувлажнения склона просел грунт на небольшом участке подъезда к мосту через реку Урух возле села Хазнидон.

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По словам чиновника, по контракту не истек гарантийный срок, поэтому мост отремонтирует подрядчик. Он должен вскрыть и укрепить участок, на котором возникла трещина. Также там проведут профилактический осмотр всего участка, чтобы устранить недостатки.

113-метровый мост открыли в конце декабря 2019 года. Общая стоимость реконструкции объекта, который финансировался в основном за счет средств федерального бюджета, превысила 569 млн рублей, писало РИА «Новости».

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В результате переувлажнения склона, вызванного обильными продолжительными осадками, произошла просадка грунта на небольшом участке подъезда к мосту через р.Урух у с.Хазнидон. В соответствии с условиями контракта, все недостатки, возникшие на объекте в течение гарантийного срока, устраняются за счёт подрядной организации. В ближайшее время Подрядчик – ООО «Дагспецстройсервис» – проведёт вскрытие и укрепление участка, на котором возникла трещина, устранит все возникшие повреждения. Будет проведён профилактический осмотр всего построенного участка дороги и все недостатки, в случае их выявления, будут устранены.

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