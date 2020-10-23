На Кубани восстановили автомобильный мост через реку Пшиш

В Апшеронском районе 23 октября открыли движение по новому мосту через реку Пшиш

Напомним, в октябре 2018 года ливни подтопили 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. В результате паводка погибли шесть человек, в поселке Станционном паводки разрушили мост через реку Пшиш.

На восстановление моста в 2019 году направили 95 млн рублей, а в 2020-м — 168 млн рублей.