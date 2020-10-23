На Кубани восстановили автомобильный мост через реку Пшиш
В Апшеронском районе 23 октября открыли движение по новому мосту через реку Пшиш
Напомним, в октябре 2018 года ливни подтопили 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. В результате паводка погибли шесть человек, в поселке Станционном паводки разрушили мост через реку Пшиш.
На восстановление моста в 2019 году направили 95 млн рублей, а в 2020-м — 168 млн рублей.
Пешеходный мост между поселком Станционным и станицей Куринской восстановили почти сразу после паводков. В октябре 2019 года по региональной программе начали строить автомобильный мост протяженностью более 120 метров. Кроме того, рабочие оборудовали 287 метров подходов к нему. На всем протяжении моста установили освещение, а движение открыли 23 октября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоимость проекта составила 276,8 млн рублей из краевого и местного бюджетов. Из них 263 млн рублей — региональные средства.
Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Краснодарцы рассказали, как устроено главное телешоу России