На Кубани восстановили автомобильный мост через реку Пшиш

Краснодарский край

Распечатать

В Апшеронском районе 23 октября открыли движение по новому мосту через реку Пшиш

Напомним, в октябре 2018 года ливни подтопили 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. В результате паводка погибли шесть человек, в поселке Станционном паводки разрушили мост через реку Пшиш.

На восстановление моста в 2019 году направили 95 млн рублей, а в 2020-м — 168 млн рублей.

Пешеходный мост между поселком Станционным и станицей Куринской восстановили почти сразу после паводков. В октябре 2019 года по региональной программе начали строить автомобильный мост протяженностью более 120 метров. Кроме того, рабочие оборудовали 287 метров подходов к нему. На всем протяжении моста установили освещение, а движение открыли 23 октября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоимость проекта составила 276,8 млн рублей из краевого и местного бюджетов. Из них 263 млн рублей региональные средства.

Апшеронский район Дороги Стихийные бедствия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

На Кубани восстановили автомобильный мост через реку Пшиш
В Адыгее число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 45 человек
В Сочи спасатели помогли грибникам выбраться из леса
В Ленинградском районе назначили нового главу
В Краснодаре остановили снос двух самостроев после того, как дольщики начали мешать спецтехнике
На Кубани в выходные не будет дождей

Лента новостей

Статьи

«На репетиции сказали, что Якубовича «Поле чудес» достало еще восемь лет назад»

Краснодарцы рассказали, как устроено главное телешоу России

Статьи Партнерский

С позиции выгоды

Как я экономлю время, деньги и кое-что еще со «СберМаркетом»

Статьи

15 отличных сериалов на выходные. Часть II

Реклама на портале