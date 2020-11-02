В России началась короткая рабочая неделя

В России на неделе со 2 по 8 ноября будет четыре рабочих дня

Напомним, 4 ноября россияне отмечают День народного единства. В этом году он выпадает на среду.

В связи с этим во вторник, 3 ноября, рабочий день у россиян будет сокращен на один час. А среда станет выходным днем, напомнил телеканал «360».

Следующая сокращенная рабочая неделя будет в России в конце декабря. В 2020 году 31 декабря, который считается предпраздничным днем, выпадает на четверг. Затем в стране начнутся длинные новогодние каникулы — с 1 по 10 января.

Как писали Юга.ру, в 2021 году 31 декабря будет нерабочим днем. Полный календарь праздничных дней в следующем году можно посмотреть здесь.