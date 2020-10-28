Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе в начале ноября

На следующей неделе россияне будут работать на день меньше из-за праздника 4 ноября

4 ноября празднуется День народного единства. В 2020 году он выпадает на среду.

«В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем. Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября», — цитирует ТАСС Роструде.

В ведомстве напомнили, что, поскольку 3 ноября, вторник, — это предпраздничный день, его продолжительность сокращается на час.

Следующая сокращенная рабочая неделя будет только в конце декабря. На четверг выпадает 31 декабря, который считается предпраздничным днем, затем каникулы продлятся до 10 января.

Ранее Юга.ру публиковали календарь выходных и праздничных дней в 2020 году.