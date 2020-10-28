Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе в начале ноября
На следующей неделе россияне будут работать на день меньше из-за праздника 4 ноября
4 ноября празднуется День народного единства. В 2020 году он выпадает на среду.
«В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем. Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября», — цитирует ТАСС Роструде.
В ведомстве напомнили, что, поскольку 3 ноября, вторник, — это предпраздничный день, его продолжительность сокращается на час.
Следующая сокращенная рабочая неделя будет только в конце декабря. На четверг выпадает 31 декабря, который считается предпраздничным днем, затем каникулы продлятся до 10 января.
Ранее Юга.ру публиковали календарь выходных и праздничных дней в 2020 году.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.