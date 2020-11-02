В Адыгее ограничили время работы баров и ресторанов

Адыгея

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В Адыгее ужесточили коронавирусные ограничения и с 30 октября запретили заведениям общепита работать по ночам

Согласно изменениям в указ главы Адыгеи, в республике с 23:00 до 6:00 запретили организацию любых зрелищно-развлекательных мероприятий, а также работу предприятий общепита. Кроме того, в кафе, барах и ресторанах теперь не допускается предоставление кальянов.

Напомним, на заседании оперативного штаба Адыгеи 15 октября решили не закрывать бары и рестораны, но ввести ограничения на проведение больших банкетов. Кроме того, с 20 октября органы ЗАГС приостановили проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке.

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