В Адыгее ограничили время работы баров и ресторанов

В Адыгее ужесточили коронавирусные ограничения и с 30 октября запретили заведениям общепита работать по ночам

Согласно изменениям в указ главы Адыгеи, в республике с 23:00 до 6:00 запретили организацию любых зрелищно-развлекательных мероприятий, а также работу предприятий общепита. Кроме того, в кафе, барах и ресторанах теперь не допускается предоставление кальянов.

Напомним, на заседании оперативного штаба Адыгеи 15 октября решили не закрывать бары и рестораны, но ввести ограничения на проведение больших банкетов. Кроме того, с 20 октября органы ЗАГС приостановили проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке.