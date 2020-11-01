Прокуратура Кубани займется уголовным делом по факту ДТП, где насмерть сбили пять человек

Напомним, рано утром 1 ноября на трассе в Гулькевичском районе водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и съехал в кювет. Молодые люди на ВАЗ-21099 приехали, чтобы помочь знакомому вытащить машину. Около 5:00, когда они стояли на дороге, их сбил автомобиль Lada Priora. Пять человек погибли на месте, еще пятерых госпитализировали.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили, что водитель Lada Priora зацепил открытые левые передние двери стоящих автомобилей, после чего сбил восемь человек, которые вышли из машин.

На место происшествия выехал прокурор Гулькевичского района. По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.