На Кубани мужчина насмерть сбил пять человек
В Гулькевичском районе 1 ноября произошло ДТП, в котором пять человек погибли и пять пострадали
Авария случилась около 5:00 на трассе Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское. Сотрудники полиции установили, что 27-летний водитель автомобиля Lada Priora в сильный туман заметил перед собой стоящие машины ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099. Чтобы избежать аварии, он выехал на встречную полосу, где сбил восемь человек.
В результате ДТП от полученных травм на месте умерли пять человек. Еще пятеро участников аварии госпитализировали с разными травмами. Полиция проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В ведомстве порталу Юга.ру рассказали, что до смертельной аварии водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и съехал в кювет. Молодые люди на ВАЗ-21099 приехали, чтобы помочь знакомому вытащить машину. Когда они стояли на дороге, их сбил автомобиль Lada Priora.
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