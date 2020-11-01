На Кубани мужчина насмерть сбил пять человек

В Гулькевичском районе 1 ноября произошло ДТП, в котором пять человек погибли и пять пострадали

Авария случилась около 5:00 на трассе Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское. Сотрудники полиции установили, что 27-летний водитель автомобиля Lada Priora в сильный туман заметил перед собой стоящие машины ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099. Чтобы избежать аварии, он выехал на встречную полосу, где сбил восемь человек.

В результате ДТП от полученных травм на месте умерли пять человек. Еще пятеро участников аварии госпитализировали с разными травмами. Полиция проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.