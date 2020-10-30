На Кубани впервые зафиксировали семь смертей от COVID-19 за сутки

Власти Кубани 30 октября рассказали, какие диагнозы были у семерых пациентов ковид-госпиталей, умерших в регионе за прошлые сутки

Напомним, в России и Краснодарском крае 30 октября зарегистрировали максимальные показатели по заболевшим COVID-19. По всей стране диагноз подтвердился у 18 тыс. 283 человек, из них 139 — жители Кубани. Также в регионе за прошлые сутки впервые от коронавируса умерли семь пациентов. Все пациенты были старшего возраста и имели сопутствующие заболевания, подчеркнули в оперштабе Краснодарского края.

В Тихорецкой ЦРБ умер 58-летний житель района. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, неделю провел на ИВЛ. Диагнозы мужчины: коронавирус, двусторонняя пневмония, сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет и лейкоз.

В инфекционной больнице № 2 Сочи скончалась 72-летняя жительница курорта. Она также была госпитализирована в тяжелом состоянии и подключена к ИВЛ. Диагнозы пациентки: COVID-19, двусторонняя пневмония, сахарный диабет. В Афипской районной больнице медики не смогли спасти 62-летнего мужчину [в оперштабе не уточнили, в каком муниципалитете он жил, — Юга.ру]. Диагнозы пациента: коронавирус, двустороннее воспаление легких, заболевания сердца.

В краснодарской краевой больнице № 1 не удалось спасти 92-летнюю жительницу города. Диагнозы пенсионерки: COVID-19, двусторонняя пневмония, сердечно-сосудистые заболевания, патологии почек.

В инфекционной больнице № 3 Новороссийска умер 70-летний житель города, подключенный к ИВЛ. Его диагнозы: коронавирус, двусторонняя пневмония, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

В Крымской ЦРБ медики не смогли спасти 78-летнюю жительницу Геленджика. Диагнозы женщины: коронавирус, двусторонняя пневмония, патологии сердечно-сосудистой системы и ЖКТ.

В Лабинской ЦРБ в возрасте 70 лет скончалась жительница Курганинского района. Она была подключена к ИВЛ две недели. Диагнозы пациентки: COVID-19, двусторонняя пневмония и сердечно-сосудистые заболевания.