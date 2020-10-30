За 2020 год грузооборот Туапсинского порта достиг 11 млн тонн
ГК «Туапсинский морской торговый порт» подвела итоги работы за 9 месяцев 2020 года
По сравнению с тем же периодом 2019 года грузооборот ТМТП увеличился на 10% и составил 11 млн тонн.
Объем перевалки нефтеналивных грузов составил 5,1 млн тонн (+22%), сухих грузов — 5,9 млн тонн (+2%).
Грузооборот черных металлов вырос на 15% и составил 2,1 млн тонн. Рост обусловлен, прежде всего, увеличением обработки слябов — до 1,9 млн тонн (+8%). Еще 0,2 млн тонн пришлось на сталь в рулонах — объем ее перевалки увеличился более чем в 4 раза.
Грузооборот по углю составил 2,5 млн тонн (-5%), незначительное снижение продемонстрировали и зерновые грузы — 1,1 млн тонн (-4%).
Благодаря расширению номенклатуры плодоовощной продукции и географии ее торговых потоков, в 2020 году ее оборот вырос до 0,2 млн тонн, что в 1,5 раза выше показателя за 9 месяцев 2019-го.
Общий объем импортных и каботажных грузов с начала 2020 года вырос до 0,7 млн тонн, составив 6% в общем грузообороте порта. Объем экспорта, формирующего основную часть грузопотока ТМТП, достиг 10,3 млн тон.
Всего за 9 месяцев ТМТП обработал 778 транспортных судов (365 — сухогрузных и 413 — нефтеналивных) и 68 906 железнодорожных вагонов.
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