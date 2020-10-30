За 2020 год грузооборот Туапсинского порта достиг 11 млн тонн

По сравнению с тем же периодом 2019 года грузооборот ТМТП увеличился на 10% и составил 11 млн тонн.



Объем перевалки нефтеналивных грузов составил 5,1 млн тонн (+22%), сухих грузов — 5,9 млн тонн (+2%).

Грузооборот черных металлов вырос на 15% и составил 2,1 млн тонн. Рост обусловлен, прежде всего, увеличением обработки слябов — до 1,9 млн тонн (+8%). Еще 0,2 млн тонн пришлось на сталь в рулонах — объем ее перевалки увеличился более чем в 4 раза.