В Адыгее задержали главу Гиагинского района. Он распорядился захоронить содержимое свалки — это отравило почву

В Адыгее 29 октября на рабочем месте задержали главу Гиагинского района Александра Бутусова и провели обыск в администрации

По данным следствия, глава Гиагинского района Александр Бутусов сказал подчиненным организовать захоронение мусора на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Так он хотел избежать административной ответственности за неисполнение судебного решения о рекультивации несанкционированной свалки вблизи станицы Гиагинской.

Из-за действий администрации почва загрязнилась химически вредными веществами, а собственникам земли и муниципалитету был причинен ущерб в виде трудновосполнимых экологических потерь на сумму около 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее

Против Бутусова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Республике Адыгея.

Как сообщали Юга.ру, очевидец 21 октября сообщил о пожаре возле станицы Гиагинской в Адыгее. Молодой человек снял пожар и задымление на видео и опубликовал его в интернете. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов распорядился досрочно закрыть свалку, которая в 2019 году подлежала рекультивации.