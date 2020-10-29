В Анапе на два года осудили бывшего депутата, который незаконно построил дом и продал в нем квартиры

Краснодарский край

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29 октября в Краснодарском краевом суде рассказали о приговоре бывшему депутату из Анапы, который возвел самострой

В апреле стало известно, что в Анапе завели уголовное дело на муниципального депутата Игоря Илько. Его обвинили по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (Предпринимательская деятельность без регистрации). По данным следствия, с 2013 по 2016 год он незаконно строил многоэтажной дом на участке своей матери. Мужчина узаконил его в суде и продал квартиры общей стоимостью 40 млн рублей.

29 октября в Краснодарском краевом суде рассказали, что анапский суд рассмотрел дело бывшего депутата. В пресс-службе отметили, что мужчина не проходил обязательную регистрацию в органах для осуществления предпринимательской деятельности.

В суде Илько признали виновным и назначили два года лишения свободы в колонии-поселении.

Анапа Самострой Следственный комитет Строительство

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