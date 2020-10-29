Перед отопительным сезоном жители Кубани должны за газ более полумиллиарда рублей

Каждый третий из 187 тыс. хронических должников края проживает в Краснодаре и Армавире. В сумме они просрочили долги за потребленный газ на 126 млн рублей. Лидерами по средней просроченной задолженности стали абоненты Каневского (более 18 тыс. рублей) и Абинского районов (более 7 тыс.), а также Новороссийска (более 6 тыс. рублей).

При этом поставщик газа отмечает некоторое улучшение платежной дисциплины за последние месяцы. В компании это связывают прежде всего с опасением лишиться газа за долги во время отопительного сезона. Во-вторых, рассчитываться за потребленный газ становится проще.