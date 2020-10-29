Перед отопительным сезоном жители Кубани должны за газ более полумиллиарда рублей
На 1 октября 2020 года просроченная дебиторская задолженность населения Краснодарского края перед компанией «Газпром межрегионгаз Краснодар» составила 504 млн рублей
Каждый третий из 187 тыс. хронических должников края проживает в Краснодаре и Армавире. В сумме они просрочили долги за потребленный газ на 126 млн рублей. Лидерами по средней просроченной задолженности стали абоненты Каневского (более 18 тыс. рублей) и Абинского районов (более 7 тыс.), а также Новороссийска (более 6 тыс. рублей).
При этом поставщик газа отмечает некоторое улучшение платежной дисциплины за последние месяцы. В компании это связывают прежде всего с опасением лишиться газа за долги во время отопительного сезона. Во-вторых, рассчитываться за потребленный газ становится проще.
«Газпром межрегионгаз Краснодар» успешно использует дистанционные сервисы, с помощью которых абоненты могут произвести оплату, просмотреть начисления и передать показания за потребленный газ. Эти опции доступны в «Личном кабинете» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Абоненты также могут оплачивать газ дистанционно с помощью сторонних сервисов: «Сбербанк Онлайн», «Qiwi Кошелек», Plat.ru, «Яндекс.Деньги», Rapida Online, «Mobi Деньги» и «Система АЗ», а также в офисах «Почты России» и банкоматах банков АО «АБ «Россия», ПАО «Сбербанк» и других.
По возникающим вопросам можно обратиться на номер горячей линии: 89586097077.
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