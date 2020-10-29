Перед отопительным сезоном жители Кубани должны за газ более полумиллиарда рублей

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

На 1 октября 2020 года просроченная дебиторская задолженность населения Краснодарского края перед компанией «Газпром межрегионгаз Краснодар» составила 504 млн рублей

Каждый третий из 187 тыс. хронических должников края проживает в Краснодаре и Армавире. В сумме они просрочили долги за потребленный газ на 126 млн рублей. Лидерами по средней просроченной задолженности стали абоненты Каневского (более 18 тыс. рублей) и Абинского районов (более 7 тыс.), а также Новороссийска (более 6 тыс. рублей).

При этом поставщик газа отмечает некоторое улучшение платежной дисциплины за последние месяцы. В компании это связывают прежде всего с опасением лишиться газа за долги во время отопительного сезона. Во-вторых, рассчитываться за потребленный газ становится проще.

Читайте также:

«Газпром межрегионгаз Краснодар» успешно использует дистанционные сервисы, с помощью которых абоненты могут произвести оплату, просмотреть начисления и передать показания за потребленный газ. Эти опции доступны в «Личном кабинете» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Абоненты также могут оплачивать газ дистанционно с помощью сторонних сервисов: «Сбербанк Онлайн», «Qiwi Кошелек», Plat.ru, «Яндекс.Деньги», Rapida Online, «Mobi Деньги» и «Система АЗ», а также в офисах «Почты России» и банкоматах банков АО «АБ «Россия», ПАО «Сбербанк» и других.

По возникающим вопросам можно обратиться на номер горячей линии: 89586097077.

Абинский район Газ Газпром Долги Каневской район Новороссийск Отопительный сезон

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

На Кубани приговорили к 19 годам мужчину, который изнасиловал и пытался убить девочку. Ее нашли с травмами в туалетной яме
На Кубани от коронавируса умерли еще шесть человек, из них трое попали в больницы в тяжелом состоянии
В России зафиксировали новый рекорд по заболевшим коронавирусом
В Туапсинском районе второй день горит лес
В Адыгее полковник полиции скрыл, что его сотрудник два года не работал и получал зарплату
В Чечне заплатят 100 тысяч рублей тем, кто назовет своего ребенка в честь пророка. Так власти решили защитить его имя после ситуации во Франции

Лента новостей

Статьи

«Он не олигарх, он сам себя сделал»

Журналист BBC рассказал о Сергее Галицком и его команде

Статьи

Наступление витаминов

5 осенних салатов с рецептами

Статьи

Турция: опыт поездки в отпуск на фоне пандемии

Реклама на портале