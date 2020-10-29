В России запретят приходить на пляжи с собаками

Приказ руководства МЧС России вступит в силу 1 января 2021 года. Отдыхающим запретят приводить на пляж животных, кроме собак-поводырей. Также будет запрещено купаться при подъеме красного или черного флагов, заплывать за буйки, срывать и притапливать их. Посетителям нельзя играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей мест и подбрасывать, захватывать купающихся, а также нырять.

Правила коснутся и владельцев пляжей. С 1 июля 2021 года они будут обязаны заниматься исследованием дна пляжа, обеспечивать работу спасательных постов и сообщать о ЧС в экстренные службы. Кроме того, МЧС обяжет убрать все маломерные суда, за исключением спасательных, из зон купания.