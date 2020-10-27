В Краснодаре при пожаре погибла женщина, причиной могла стать раскаленная печь

Краснодарский край

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Днем 26 октября в Краснодаре произошел пожар, есть погибшая

Днем на улице Костылева загорелся дом. Соседи заметили огонь и в 13:34 позвонили в пожарную службу. Прибывшие на место подразделения установили, что горит одна из комнат на площади 10 кв. метров.

В 13:43 пожар локализовали, через четыре минуты ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 27 октября.

На месте нашли тело 48-летней женщины. Она была сожительницей владельца жилья, который в тот момент находился на работе. Предварительной причиной пожара стала перекаленная печь, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 27 октября.

Сейчас следователи устанавливают точную причину пожара. Назначены экспертизы.

Напомним, 1 октября произошел пожар в Туапсинском районе. Загорелся один из строительных вагонов в поселке Лермонтово, погиб человек. 

Краснодар МЧС Пожары Следственный комитет

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