На Кубани в конце рабочей недели пойдут дожди

Ночью 30 октября, в пятницу, столбики термометров покажут 10-15 °C, в курортных городах значения будут несколько выше. Также местами в крае ожидается 5-10 °C. Днем воздух прогреется до 17-22 °C. Прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. Ветер 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с.

Утром 29 октября возможен туман. Днем температура достигнет 17-22 °C, в южной половине края — 22-27 °C. По данным кубанского гидрометцентра, местами ожидается небольшой дождь, на Черноморском побережье будет переменная облачность. На участке Анапа-Геленджик вечером прогнозируют кратковременные осадки. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

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