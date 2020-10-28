Кубанские депутаты предложили меры по развитию чаеводства в регионе

Глава минсельхоза Кубани Федор Дерека 28 октября на пленарном заседании Законодательного собрания края рассказал, как в регионе развивается чаеводство

Как сообщил глава краевого минсельхоза, несмотря на неблагоприятные климатические условия, на Кубани в 2020 году увеличился объем валового сбора чайного листа. Кроме того, в регионе в 2019 году восстановили 36,8 га чайных плантаций. В 2020-м их эксплуатационная площадь увеличилась на 34,3 га.

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В пресс-службе ЗСК напомнили, что в регионе собираются построить за счет инвестиций предприятие, которое будет заниматься производством и переработкой чая. Такое соглашение заключили на Российском инвестиционном форуме (РИФ) власти Сочи и ООО «Объединение Краснодарский чай».

Во время заседания парламентарии отметили, что на Кубани идет планомерная работа по восстановлению и развитию чаеводства: стимулируется деятельность чаеводов, создаются экономические условия для производства и реализации чая, отвечающего международным стандартам.

Депутаты ЗСК также дали рекомендации по дальнейшему развитию отрасли. Они предложили региональным минсельхозу и минфину выделить средства на научное сопровождение восстановительных работ на чайных плантациях и уход за ними. Арендаторам занятых плантациями чая земельных участков парламентарии рекомендовали принять меры по рекультивации земель и вовлечь их в хозяйственный оборот.

«Для полноценного восстановления чаеводства в крае необходимо работать на перспективу — восстанавливать заброшенные плантации, рекультивировать низкоэффективные старые посадки. У нас есть резервы роста — сегодня чай выращивается только на 30% от общей площади пригодных для этого земель», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.