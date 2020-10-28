Кубанские депутаты предложили меры по развитию чаеводства в регионе

Краснодарский край

Распечатать

Глава минсельхоза Кубани Федор Дерека 28 октября на пленарном заседании Законодательного собрания края рассказал, как в регионе развивается чаеводство

Как сообщил глава краевого минсельхоза, несмотря на неблагоприятные климатические условия, на Кубани в 2020 году увеличился объем валового сбора чайного листа. Кроме того, в регионе в 2019 году восстановили 36,8 га чайных плантаций. В 2020-м их эксплуатационная площадь увеличилась на 34,3 га.

Читайте также:

В пресс-службе ЗСК напомнили, что в регионе собираются построить за счет инвестиций предприятие, которое будет заниматься производством и переработкой чая. Такое соглашение заключили на Российском инвестиционном форуме (РИФ) власти Сочи и ООО «Объединение Краснодарский чай».

Во время заседания парламентарии отметили, что на Кубани идет планомерная работа по восстановлению и развитию чаеводства: стимулируется деятельность чаеводов, создаются экономические условия для производства и реализации чая, отвечающего международным стандартам.

Депутаты ЗСК также дали рекомендации по дальнейшему развитию отрасли. Они предложили региональным минсельхозу и минфину выделить средства на научное сопровождение восстановительных работ на чайных плантациях и уход за ними. Арендаторам занятых плантациями чая земельных участков парламентарии рекомендовали принять меры по рекультивации земель и вовлечь их в хозяйственный оборот.

Читайте также:

«Для полноценного восстановления чаеводства в крае необходимо работать на перспективу — восстанавливать заброшенные плантации, рекультивировать низкоэффективные старые посадки. У нас есть резервы роста — сегодня чай выращивается только на 30% от общей площади пригодных для этого земель», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Как писали Юга.ру, в январе 2019 года кубанские производители подписали соглашение, регламентирующее процентное соотношение листа в купажной смеси чая «Краснодарский».

ЗСК Сельское хозяйство Чай Юрий Бурлачко

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В России медикам запретили говорить о COVID-19 без согласования с Минздравом
Значительная часть канализационных сетей на побережье Черного моря требует ремонта или замены, проблему собираются решать на федеральном уровне
В Адыгее водитель насмерть сбил пенсионера и скрылся
На Кубани за хищение 1,5 млрд рублей будут судить организатора финансовой пирамиды
Кубанцу грозит 6 лет колонии за кражу бассейна
Кубанские депутаты предложили меры по развитию чаеводства в регионе

Лента новостей

Статьи

Турция: опыт поездки в отпуск на фоне пандемии

Статьи Партнерский

Безопасное цифровое будущее

На стадионе «Фишт» прошли учения по кибербезопасности

Статьи Партнерский

7 мифов о кварцевом ламинате

Опровергаем распространенные заблуждения

Реклама на портале