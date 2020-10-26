В Краснодаре достроят два проблемных ЖК, чьи застройщики обманули людей на 1,8 млрд рублей
Власти Краснодара 26 октября заявили, что начали достраивать два проблемных жилых комплекса
В Краснодарском крае создали строительную компанию, которая будет достраивать проблемное жилье. Сейчас она завершит работы на жилых комплексах «Иван да Марья» и «Парусная регата», по которым застройщик заключил более 1 тыс. договоров участия в долевом строительстве. Компания планирует достраивать объекты совместно с краевым Фондом защиты прав дольщиков
«Уже сегодня компания зашла на два объекта — жилые комплексы «Парусная регата» и «Иван да Марья». Здесь больше тысячи человек уже много лет ждут ключи от своих квартир», — рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.
Читайте также:
ЖК «Иван да Марья» располагается по улице Автолюбителей, 1/5. Он включает в себя два 17-этажных дома. Общая готовность объекта составляет 40%. ЖК «Парусная регата» также находится по улице Автолюбителей, 1/Д и включает в себя четыре 25-этажных дома. Один литер ввели в эксплуатацию, готовность других жилых домов от составляет до 10% до 84%.
Застройщиком выступало ООО «ИСК РАС», однако оно своих обязательств не выполнило. В 2020 году было принято решение о завершении строительства за счет средств Фонда.
Напомним, в 2019—2020 годах из краевого и местного бюджетов выделили средства на достройку проблемных жилых комплексов и уже завершили:
- ЖК «Форт Карасун» — корпус по улице Сормовской, 208;
- ЖК «Южный» — литер 4 по проезду имени Репина, 3;
- ЖК «Валентина» — литер 6 по улице Дзержинского, 64/2;
- ЖК «Талисман» по улице Душистой, 54а;
- ЖК «Территория счастья» по улице Евгении Жигуленко, 3.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Жители Краснодара и Адыгеи рассказали, как болели коронавирусом
Статьи Партнерский«В пандемию пришлось нанять еще людей, а не сокращать места»
Интервью с главой digital-агентства Гоар Салафаниди
Статьи Партнерский«Финансово грамотными людьми сложно управлять»
Максим Манахов о менталитете, израильских корнях и о том, как не возвращать деньги