В Краснодаре достроят два проблемных ЖК, чьи застройщики обманули людей на 1,8 млрд рублей

Краснодарский край

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Власти Краснодара 26 октября заявили, что начали достраивать два проблемных жилых комплекса

В Краснодарском крае создали строительную компанию, которая будет достраивать проблемное жилье. Сейчас она завершит работы на жилых комплексах «Иван да Марья» и «Парусная регата», по которым застройщик заключил более 1 тыс. договоров участия в долевом строительстве. Компания планирует достраивать объекты совместно с краевым Фондом защиты прав дольщиков

«Уже сегодня компания зашла на два объекта — жилые комплексы «Парусная регата» и «Иван да Марья». Здесь больше тысячи человек уже много лет ждут ключи от своих квартир», — рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

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ЖК «Иван да Марья» располагается по улице Автолюбителей, 1/5. Он включает в себя два 17-этажных дома. Общая готовность объекта составляет 40%. ЖК «Парусная регата» также находится по улице Автолюбителей, 1/Д и включает в себя четыре 25-этажных дома. Один литер ввели в эксплуатацию, готовность других жилых домов от составляет до 10% до 84%.

Застройщиком выступало ООО «ИСК РАС», однако оно своих обязательств не выполнило. В 2020 году было принято решение о завершении строительства за счет средств Фонда.

Напомним, в 2019—2020 годах из краевого и местного бюджетов выделили средства на достройку проблемных жилых комплексов и уже завершили:

  • ЖК «Форт Карасун» — корпус по улице Сормовской, 208;
  • ЖК «Южный» — литер 4 по проезду имени Репина, 3;
  • ЖК «Валентина» — литер 6 по улице Дзержинского, 64/2;
  • ЖК «Талисман» по улице Душистой, 54а;
  • ЖК «Территория счастья» по улице Евгении Жигуленко, 3.
Краснодар Обманутые дольщики Самострой Строительство

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