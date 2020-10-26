В Краснодаре достроят два проблемных ЖК, чьи застройщики обманули людей на 1,8 млрд рублей

В Краснодарском крае создали строительную компанию, которая будет достраивать проблемное жилье. Сейчас она завершит работы на жилых комплексах «Иван да Марья» и «Парусная регата», по которым застройщик заключил более 1 тыс. договоров участия в долевом строительстве. Компания планирует достраивать объекты совместно с краевым Фондом защиты прав дольщиков

«Уже сегодня компания зашла на два объекта — жилые комплексы «Парусная регата» и «Иван да Марья». Здесь больше тысячи человек уже много лет ждут ключи от своих квартир», — рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.