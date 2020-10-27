Власти Адыгеи хотят через льготную ипотеку стимулировать жилищное строительство

В Адыгее с начала 2020 года выдали гражданам 3,1 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку жилья

В Адыгее с начала 2020 году построили 162,7 тыс. кв. метров жилья, их них 57,5 тыс. кв. метров составляют многоквартирные дома. К 2024 году в республике собираются ввести в эксплуатацию 2 млн. 164 тыс. кв. м жилой площади. Для достижения этих показателей власти региона используют механизмы господдержки, сообщили в минстрое Адыгеи.

Так, к 15 октября в Адыгее по программе льготной ипотеки со ставкой 6,5% одобрили 563 заявки жителей и выдали 312 кредитов общей суммой 456 млн рублей. Еще 226 семей получили 85 млн рублей на погашение ипотечного займа при рождении третьего ребенка. Всего за восемь месяцев 2020 года в республике выдали 1,7 тыс. ипотечных кредитов на 3,1 млрд рублей, что на 32% больше аналогичного периода 2019 года.

23 октября глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе встречи с гендиректором ДОМ.PФ Виталием Мутко отметил, что республиканские власти собираются и дальше развивать жилищное строительство, используя возможности, которые предоставляет федеральный центр. В свою очередь Виталий Мутко предложил рассмотреть программу по вовлечению неэффективно используемых федеральных земель в оборот.

«Мы видим, что и в переходе на новый механизм финансирования строительных проектов, и в ипотечном кредитовании, и в освоении неиспользуемых земель у нас есть хорошие возможности для дальнейшего развития. Считаю крайне важным расширять сотрудничество с ДОМ.РФ. Программы компании и ее опыт помогут решить жилищный вопрос многим жителям республики», — подчеркнул Мурат Кумпилов.