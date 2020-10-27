В Сочи девушка выпала с балкона второго этажа в овраг, у нее много травм

Молодые люди вышли на балкон одной из многоэтажек, предположительно, в пьяном состоянии. Там девушка потеряла равновесие и выпала с балкона второго этажа. Она пролетела более трех метров и приземлилась в овраге.

Мужчина сообщил об этом в экстренные службы. На место выехали специалисты отряда «Кубань-СПАС» и медики. Врачи оказали девушке экстренную помощь, а спасатели доставили ее на носилках к скорой помощи. По предварительным данным, у девушки многочисленные травмы, сообщили в инстаграме «Кубань-СПАС» 27 октября.