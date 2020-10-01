В Туапсинском районе погиб мужчина при пожаре в строительном вагоне

Краснодарский край

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Утром 1 октября в одном из курортных поселков Краснодарского края случился пожар, есть погибший

По предварительным данным, рано утром в поселке Лермонтово начался пожар в строительном вагончике около одного из санаториев. Местные жители увидели пламя и в 6:30 вызвали пожарных. Прибывшие на место специалисты выяснили, что огонь распространился на 17,5 кв. метров. В тушении участвовали две единицы техники и семь человек, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь удалось потушить к 6:45. Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, после этого пожарные нашли в строении тело мужчины.

Известно, что ему было 44 года. Сейчас на месте продолжает работать следователь, устанавливаются причина и очаг возгорания. В ходе проверки проведут пожаротехническую и судебно-медицинскую экспертизы.

В июле в многоэтажном доме в центре Сочи произошел пожар, в огне тоже погиб мужчина.

Пожары Следственный комитет смерть Туапсинский район

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