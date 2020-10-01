В Туапсинском районе погиб мужчина при пожаре в строительном вагоне
Утром 1 октября в одном из курортных поселков Краснодарского края случился пожар, есть погибший
По предварительным данным, рано утром в поселке Лермонтово начался пожар в строительном вагончике около одного из санаториев. Местные жители увидели пламя и в 6:30 вызвали пожарных. Прибывшие на место специалисты выяснили, что огонь распространился на 17,5 кв. метров. В тушении участвовали две единицы техники и семь человек, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Огонь удалось потушить к 6:45. Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, после этого пожарные нашли в строении тело мужчины.
Известно, что ему было 44 года. Сейчас на месте продолжает работать следователь, устанавливаются причина и очаг возгорания. В ходе проверки проведут пожаротехническую и судебно-медицинскую экспертизы.
В июле в многоэтажном доме в центре Сочи произошел пожар, в огне тоже погиб мужчина.
Читайте также
Архитектор рассказал о плюсах и минусах нового сквера возле Карасуна