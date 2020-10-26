Через Wink бой Хабиба Нурмагомедова посмотрели 3 млн пользователей

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24 октября видеосервис Wink транслировал последний турнир UFC 254 для З млн пользователей

Как сообщали Юга.ру, победа Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи стала финальным боем в карьере борца. Для видеосервиса это был рекорд одновременного просмотра. Более 1 млн подписчиков смотрели бой через цифровые приложения Wink. Видеосервис сохранил высокое качество трансляции на всех цифровых витринах при пиковой нагрузке. Трафик прямой трансляции впервые превысил 1 Тб/с.

«Видеосервис Wink доказал, что может справиться даже с такой нагрузкой. Рекордное количество просмотров говорит о том, как сильно это событие ждали в РФ. Наши показатели были в 3,5 раза выше предыдущего боя Хабиба осенью 2019 года. Уже в день боя в Wink появилось 500 тыс. новых пользователей — скорее всего, они пришли с ресурсов, которые не справились с лавинообразным ростом нагрузки. Блестящая победа Хабиба и его трогательное прощальное слово в качестве действующего бойца уже вошли в историю UFC и видеосервиса Wink», — сказала вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Назло Хабибу:

Запись турнира UFC 254 и последний бой Хабиба Нурмагомедова доступны в видеосервисе Wink.

За последний год «Ростелеком» увеличил мощность и оптимизировал ИТ-инфраструктуру и платформу видеосервиса Wink, обновил мобильные приложения для Android и iOS. Специально под трансляцию боя была создана выделенная команда специалистов «Ростелекома», которая в режиме онлайн отслеживала нагрузку и оперативно реагировала на обращения пользователей.

Путин, Галицкий, Хабиб и другие:

Подготовку провели и на сети NGENIX (дочерняя компания «Ростелекома») — провайдера облачных решений для ускорения и защиты веб-ресурсов и доставки видео. Распределенная облачная платформа NGENIX позволяет доставлять контент с минимальной задержкой благодаря точкам присутствия во всех округах РФ. В частности, на Северном Кавказе, где особенно много поклонников Нурмагомедова, недавно был развернут новый узел, который обеспечил бесперебойное вещание даже при резком увеличения нагрузки.

«Мы понимали всю важность момента и ответственность перед болельщиками. Поэтому NGENIX предприняла беспрецедентные усилия в подготовке к трансляции турнира, и мы с гордостью констатируем отсутствие сбоев. Подобные события показывают зрелость решений NGENIX и способность справляться с увеличением нагрузки. Мы зарегистрировали почти четырехкратный рост пиковой нагрузки во время ключевого боя Нурмугамедов — Гэтжи по сравнению с другими популярными событиями в 2020 году. Мы продолжаем развивать нашу платформу и наращивать ее емкость, чтобы быть частью главных событий рунета», — заявил гендиректор NGENIX Константин Чумаченко.

Интернет Ростелеком Телевидение Хабиб Нурмагомедов

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