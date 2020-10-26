Через Wink бой Хабиба Нурмагомедова посмотрели 3 млн пользователей

Как сообщали Юга.ру, победа Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи стала финальным боем в карьере борца. Для видеосервиса это был рекорд одновременного просмотра. Более 1 млн подписчиков смотрели бой через цифровые приложения Wink. Видеосервис сохранил высокое качество трансляции на всех цифровых витринах при пиковой нагрузке. Трафик прямой трансляции впервые превысил 1 Тб/с.

«Видеосервис Wink доказал, что может справиться даже с такой нагрузкой. Рекордное количество просмотров говорит о том, как сильно это событие ждали в РФ. Наши показатели были в 3,5 раза выше предыдущего боя Хабиба осенью 2019 года. Уже в день боя в Wink появилось 500 тыс. новых пользователей — скорее всего, они пришли с ресурсов, которые не справились с лавинообразным ростом нагрузки. Блестящая победа Хабиба и его трогательное прощальное слово в качестве действующего бойца уже вошли в историю UFC и видеосервиса Wink», — сказала вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.