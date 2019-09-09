Назло Хабибу. Дагестанки организовали флешмоб в папахах

Женщины фотографируются в папахах, потому что их задели слова Хабиба Нурмагомедова, который 7 сентября подтвердил титул чемпиона

Чемпион по единоборствам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов 7 сентября одержал победу над американцем Дастином Порье. Тем самым он защитил титул чемпиона UFC в весовой категории до 70,3 кг.

После этой победы российский спортсмен поблагодарил своих болельщиков. Отдельно он выделил тех, кто приехал смотреть бой в папахах, отметив, что этот головной убор характерен для культуры республик всего Северного Кавказа. По словам Хабиба, когда он видел папахи, то заряжался энергией.

«Там, где я вырос, в горах, мы носим папахи. Но не потому, что можем носить их. Для этого нужна честь, ты должен быть мужчиной. Только настоящие мужчины носят папахи — женщины папахи у нас не носят», — приводит слова Нурмагомедова издание «Просто про спорт».

В ответ на его слова жительница Махачкалы Наталья Савельева призвала женщин размещать собственные фото в папахах. К ней присоединились дагестанская активистка и журналистка Светлана Анохина и Ирина Костерина, предложившая для мини-флешмоба хештеги #женщинавпапахе и #нехабиб. Первым на челлендж обратило внимание издание «Кавказский Узел».

В комментариях женщин в основном поддерживают, однако есть и сомневающиеся. «Вы несправедливы к Хабибу. Он свое мнение озвучил, когда его спросили, попросили что-то сказать. Понятно, что любая форма одежды — это функция среды, но умение красиво сказать об этом похвально», — пишет Светлане Анохиной Мурад Манапов.

Что вообще такое папаха? Это меховой головной убор, который распространен не только на Северном Кавказе, но и в Средней Азии. Делается из овчины или каракуля — кожи с мехом, снятой с ягнят каракульской породы. В ХХ веке утверждалась как элемент официальной военной формы для различных войск, в том числе для генералов и маршалов Красной армии. С 2005 года — головной убор генералов и полковников Вооруженных Сил Российской Федерации.