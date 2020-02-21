Путин, Галицкий, Хабиб и другие. Кто из известных российских мужчин служил в армии?

Краснодарский край, Вся Россия

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«Не служил — не мужик» — расхожая, хоть и имеющая два оттенка смысла фраза, в современном русскоязычном интернете встречается довольно часто. А есть ли на самом деле связь между службой по призыву и конвенциональной мужественностью, влияет ли этот факт биографии на достижение успеха в жизни?

Быстрый тест Юга.ру предлагает угадать (или вспомнить), кто из российских политиков, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса проходил срочную службу в армии, а кто занимался другими, не менее достойными делами.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Путин, Галицкий, Хабиб и другие. Служили или нет?

Армия Бизнес-сообщество Владимир Путин Музыка политика Сергей Галицкий Тесты Хабиб Нурмагомедов

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