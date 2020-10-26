На Кубани за сутки от коронавируса умерли шесть человек, в том числе 33-летняя женщина

Напомним, за прошлые сутки на Кубани выявили 131 новый случай коронавируса, скончались еще шесть пациентов ковид-госпиталей. Позже в оперштабе Краснодарского края уточнили, что летальные случаи произошли в больницах Тихорецкого и Северского районов, а также в Сочи.

В Сочи в городской больнице № 3 умерла 77-летняя жительница курорта, которая поступила в медучреждение в тяжелом состоянии и была подключена к ИВЛ. По данным оперштаба, причиной смерти пациентки стала двусторонняя пневмония, которая развилась на фоне коронавируса. Также пенсионерка страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и болезнями дыхательной системы.

В инфекционной больнице № 2 Сочи умерла 33-летняя женщина. У пациентки был диагностирован коронавирус, двусторонняя пневмония тяжелой формы, также она страдала гипертонией.

В Тихорецкой центральной районной больнице умер 55-летний житель Павловского района, который находился на ИВЛ. Диагнозы пациента: коронавирус, двусторонняя пневмония, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Также в Тихорецкой ЦРБ в возрасте 79 лет скончался еще один житель Павловского района. У пенсионера были двусторонняя пневмония, COVID-19, проблемы с сердцем, а ранее он перенес инсульт.

В Северском районе врачи Афипской больницы не смогли спасти 82-летнего жителя Краснодара, который был подключен к ИВЛ. У пенсионера диагностировали коронавирус, двустороннюю пневмонию и сердечно-сосудистые патологии.

В течение суток в больнице скончался второй пациент с такими же диагнозами. Это 68-летний местный житель, который попал в медучреждение в тяжелом состоянии и был и подключен к ИВЛ.