В начале недели на Кубани будет до 28 °С

Краснодарский край

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Синоптики ожидают 26-28 октября в Краснодарском крае теплую погоду без осадков

В Краснодарском крае утром 26 октября возможен туман в низинах и у водоемов. Днем 18-23 °С, на Черноморском побережье — 21-26 °С. По данным кубанского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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Ночью 27 и 28 октября воздух охладится до 10-15 °С, местами в предгорьях будет 3-8 °С.

Днем во вторник и среду воздух прогреется до 19-24 °С. На юге столбики термометров покажут 28 °С. Ожидается переменная облачность, без дождей. При этом на Черноморском побережье будет практически безоблачно. Ветер 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с.

Погода

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