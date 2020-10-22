В конце рабочей недели на Кубани будет до 22 °C и заморозки

22, 23 и 24 октября синоптики прогнозируют значительные перепады температур в Краснодарском крае

В Краснодарском крае 22 октября ожидается 15-20 °C. По данным кубанского гидрометцентра, осадков не будет, переменная облачность. Ветер 6-11 м/с.

Ночью 23 октября воздух охладится до 5-10 °C, на Азовском побережье — до 8-13 °C. При этом местами в воздухе и на почве будут заморозки 0...-1 °C. Днем прогнозируют 17-22 °C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 4-9 м/с.

В ночь на субботу градусники покажут 5-10 °C, местами 0-5 °C. Днем 24 октября воздух прогреется до 17-22 °C. Прогнозируют сухую погоду. На Черноморском побережье ночью будет теплее — 9-14 °C. Днем 19-24 °C. Малооблачно.

Напомним, накануне Юга.ру пообщался с синоптиком, который заявил, что до конца недели на Кубани будут туманы.