В Ленинградском районе назначили нового главу

Шулико вступил в должность главы на третьей внеочередной сессии Совета района, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. С новым статусом его поздравил вице-губернатор Игорь Чагаев.

Кто такой Юрий Шулико

Шулико родился 19 сентября 1978 года, окончил Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ). Ранее он занимал должность заместителя главы Павловского района, руководил управлением социальной защиты населения краевого министерства труда и социальной защиты района.

C 2019 был заместителем главы Ленинградского района по вопросам внутренней политики, с декабря того же года исполнял обязанности главы района.