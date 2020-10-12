Сбер запустил акцию «Спасибо, что вы в маске»

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Сбер 12 октября запустил акцию, чтобы поощрить клиентов, которые соблюдают масочный режим

Во время акции «Спасибо, что вы в маске» каждому клиенту, который носит в офисе банка маску, будут выдавать специальный промокод со скидкой сразу на несколько сервисов экосистемы Сбера. Например, можно получить:

  • скидку 15% на 5 поездок для новых пользователей в такси Ситимобил;
  • 15% скидки на страховые продукты «Фарм страхование» и «Защита дома+» компании «Сбербанк страхование»;
  • 90 дней бесплатного использования сервиса СберЗвук;
  • бесплатную онлайн-консультацию терапевта от платформы телемедицины СберЗдорове;
  • подписку «Оптимум» на 45 дней от Okko за 1 рубль;
  • 10% скидки на любой заказ из ресторанов в Delivery Club;
  • одну бесплатную доставку заказа от СберМаркет.

«Мы благодарны всем клиентам, которые приходят в наши офисы в масках. Тем самым они проявляют заботу не только о себе, но и обо всех окружающих, в том числе и о наших сотрудниках», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Сергей Мальцев.

Напомним, Сбер еще в апреле 2020 года разработал и разместил в своих офисах информационные материалы о необходимости соблюдения масочного режима. Сейчас, когда вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19, Сбер решил дополнительно простимулировать своих клиентов, которые носят маски.

Акция «Спасибо, что вы в маске» проходит во всех отделениях банка во всех регионах России. Подробности можно узнать на сайте sber.ru/covid.

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