Сбер запустил акцию «Спасибо, что вы в маске»

Во время акции «Спасибо, что вы в маске» каждому клиенту, который носит в офисе банка маску, будут выдавать специальный промокод со скидкой сразу на несколько сервисов экосистемы Сбера. Например, можно получить:

скидку 15% на 5 поездок для новых пользователей в такси Ситимобил;

15% скидки на страховые продукты «Фарм страхование» и «Защита дома+» компании «Сбербанк страхование»;

90 дней бесплатного использования сервиса СберЗвук;

бесплатную онлайн-консультацию терапевта от платформы телемедицины СберЗдорове;

подписку «Оптимум» на 45 дней от Okko за 1 рубль;

10% скидки на любой заказ из ресторанов в Delivery Club;

одну бесплатную доставку заказа от СберМаркет.

«Мы благодарны всем клиентам, которые приходят в наши офисы в масках. Тем самым они проявляют заботу не только о себе, но и обо всех окружающих, в том числе и о наших сотрудниках», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Сергей Мальцев.

Напомним, Сбер еще в апреле 2020 года разработал и разместил в своих офисах информационные материалы о необходимости соблюдения масочного режима. Сейчас, когда вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19, Сбер решил дополнительно простимулировать своих клиентов, которые носят маски.

Акция «Спасибо, что вы в маске» проходит во всех отделениях банка во всех регионах России. Подробности можно узнать на сайте sber.ru/covid.