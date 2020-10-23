Коронавирус нашли еще у 112 человек на Кубани, из них 45 — в Краснодаре

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 23 октября сообщил о 16 тыс. 349 человек, заразившихся коронавирусом с начала наблюдений

Федеральный оперштаб сообщил, что в России с начала пандемии выявили 1 млн 480 тыс. 646 человек с коронавирусом, прирост за сутки составил реокордные 17 тыс. 340. Всего выздоровели 1 млн 119 тыс. 251 человек (+11 тыс. 263), скончались 25 тыс. 525 человек (+283), пишет RT.

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В Краснодарском крае официально COVID-19 подтвердили у 16 тыс. 349 человек, у 112 кубанцев инфекцию зафиксировали за последние сутки. При этом 11 тыс. 304 больных выздоровели (+47 за минувшие сутки), было 373 летальных исхода (+5). Краевой оперштаб 23 октября перечислил районы, в которых обнаружили новые случаи:

  • 45 — в Краснодаре;
  • 11 — в Белореченском районе;
  • 9 — в Павловском районе;
  • 7 — в Сочи;
  • 5 — в Абинском районе;
  • по 4 — в Туапсинском и Северском районах;
  • по 3 — в Тихорецком, Выселковском и Тимашевском, а также в Новороссийске, Анапе и Горячем Ключе;
  • по 1 — в Геленджике, Усть-Лабинском, Курганинском, Апшеронском, Лабинском, Брюховецком, Крымском, Темрюкском и Тбилисском районах.

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В оперштабе отметили, что коронавирус нашли у семи детей в возрасте от 5 до 17 лет. Самому возрастному заболевшему — 79 лет. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 30 пациентов, еще 2 подключены к ЭКМО, добавил региональный минздрав.

Белореченский район Коронавирус Краснодар Павловский район

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