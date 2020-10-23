Коронавирус нашли еще у 112 человек на Кубани, из них 45 — в Краснодаре

Оперштаб Краснодарского края 23 октября сообщил о 16 тыс. 349 человек, заразившихся коронавирусом с начала наблюдений

Федеральный оперштаб сообщил, что в России с начала пандемии выявили 1 млн 480 тыс. 646 человек с коронавирусом, прирост за сутки составил реокордные 17 тыс. 340. Всего выздоровели 1 млн 119 тыс. 251 человек (+11 тыс. 263), скончались 25 тыс. 525 человек (+283), пишет RT.

В Краснодарском крае официально COVID-19 подтвердили у 16 тыс. 349 человек, у 112 кубанцев инфекцию зафиксировали за последние сутки. При этом 11 тыс. 304 больных выздоровели (+47 за минувшие сутки), было 373 летальных исхода (+5). Краевой оперштаб 23 октября перечислил районы, в которых обнаружили новые случаи: 45 — в Краснодаре;

11 — в Белореченском районе;

9 — в Павловском районе;

7 — в Сочи;

5 — в Абинском районе;

по 4 — в Туапсинском и Северском районах;

по 3 — в Тихорецком, Выселковском и Тимашевском, а также в Новороссийске, Анапе и Горячем Ключе;

по 1 — в Геленджике, Усть-Лабинском, Курганинском, Апшеронском, Лабинском, Брюховецком, Крымском, Темрюкском и Тбилисском районах.