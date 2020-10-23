На Кубани стартует второй поток проекта наставничества для предпринимателей

Программа рассчитана на начинающих и действующих предпринимателей в возрасте от 18 лет

Участниками проекта станут 250 бизнесменов, которые хотят снизить уровень риска при принятии решений, сохранить энергию и ресурсы, а также увеличить шансы своего бизнеса на быстрое развитие. В рамках проекта с предпринимателями будут работать 150 наставников: они окажут индивидуальную помощь по самым разным задачам — от анализа бизнес-модели до стимулирования роста. В числе наставников — создатели IT-компании, эксперты в личной и деловой эффективности из сферы поддержки предпринимательства.

Бизнес-наставничество зарекомендовало себя как одна из самых эффективных форм поддержки малого и среднего предпринимательства. По словам организаторов проекта, наставники будут «использовать свой уникальный жизненный и деловой опыт для решения множества проблем, с которыми сталкивается любой предприниматель или стартапер на пути к созданию своей компании».

Кроме того, участие в проекте даст возможность получить поддержку и от его партнеров: проекта «Мой бизнес», Института наставничества, Фонда развития бизнеса, краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Чтобы стать наставником или участником, нужно до 26 октября подать заявку на сайте.

Проект организован краевым Фондом развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».