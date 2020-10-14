От идеи до продаж. В краснодарской Школе молодого предпринимателя научат вести свой бизнес

Этим летом в Краснодаре стартовал десятый сезон проекта «Школа молодого предпринимателя». Впервые занятия проходят не только в офлайн-, но и в онлайн-формате. Портал Юга.ру узнал у оператора проекта Алексея Ченцова, как устроено обучение в этом сезоне и что оно дает участникам.

Эта статья входит в серию материалов проекта «Мой бизнес».



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От идеи до открытия

В этом году Школа молодого предпринимателя открылась уже в десятый раз, но впервые можно получать знания не выходя из дома. Программа курса будет полезна не только тем, кто интересуется бизнесом или планирует открыть собственное дело, но и действующим предпринимателям — если они хотят систематизировать свои знания или получить новые инструменты для ведения бизнеса.

Алексей Ченцов оператор Школы молодого предпринимателя

— Это проект, который разрабатывался для предпринимательства на территории Краснодарского края. Мы хотим привлечь людей, которые не понимают, с чего начать свое дело. Вроде бы абсолютно стандартная ситуация — открывай магазин, вари кофе и будет тебе счастье, но по статистике, количество успешных бизнесов составляет не более 2%, особенно в первый год существования.

Главная цель проекта — сделать так, чтобы количество успешных бизнесменов на территории края было больше, чем эти 2%. Курс поможет новичкам узнать о банковских приложениях для бизнеса, необходимых маркетинговых исследованиях, приемах для продвижения товара и раскрутки аккаунтов в соцсетях, тонкостях налогообложения, бухгалтерского учета и других важных для успешного дела аспектах.

«Мы стараемся дать нашим слушателям все те инструменты, которые используются в малом и среднем предпринимательстве. По сути, охватываем отрезок от самой идеи до открытия своего дела, первых продаж и финансового учета», — объясняет Алексей.

Полный курс Школы молодого предпринимателя рассчитан на 45 дней и разделен на девять блоков: введение в предпринимательство: базовые знания, необходимые для открытия собственного бизнеса, которые позволят избежать элементарных ошибок начинающего предпринимателя;

анализ внешней среды: как просчитывать объем рынка, анализировать и прогнозировать успех будущего проекта;

формирование продукта: методы и инструменты, которые позволят создавать конкурентный и уникальный в своем роде продукт;

продвижение: где разместить торговую точку и как продвигать товары и услуги в онлайн- и офлайн-режиме;

продажи: методики и техники;

финансы: как считать деньги, управлять бюджетом и построить грамотную финансовую модель бизнеса;

команда и управление: как набрать персонал, организовать его работу и эффективно управлять на постоянной основе;

правовые вопросы: как зарегистрировать бизнес и правильно оформить все сопутствующие документы.

бухгалтерский учет: как выбрать систему налогообложения и грамотно вести бухгалтерский учет самостоятельно или со специалистом. Каждое из направлений курирует опытный наставник, который специализируется в своей области.

Помочь любым способом

Занятия в школе проходят не в форме вебинаров — видеоуроки заранее записаны в профессиональном качестве, и просматривать их можно неограниченное количество раз. Все вопросы, возникающие после просмотра, можно напрямую задать преподавателям, которые готовы помочь любым удобным способом — по телефону, в онлайн-чате, в мессенджерах, в почте.

Один урок длится около десяти минут. В день слушатель курса проходит 2–3 урока. По итогам каждого блока нужно выполнить тестовое задание, при прохождении которого открывается доступ к следующему разделу обучения.

Важно: учебный процесс организован таким образом, что преподаватель не просто проверяет работы учащихся и указывает на ошибки, но и дает подробные комментарии и советы.

Жестких рамок на прохождение каждого блока нет. Есть таргет на прохождение всей программы — 45 дней. Работу над ошибками помогают проводить трекеры, которые сопровождают учеников на платформе. Промежуточные тесты занимают 5-10 минут. По самым сложным темам курса дополнительно предусмотрены очные мастер-классы.

От наемного работника до предпринимателя

Один из важнейших принципов школы состоит в том, что бизнесу учат не теоретики, а практики — действующие финансисты, бухгалтеры, юристы, HR-специалисты. Оператор школы Алексей Ченцов является экспертом по управлению продажами, маркетингу, управлению персоналом и бизнес-процессами. На его счету — десятки успешно реализованных проектов далеко за пределами Краснодара.

Когда-то Алексей сам прошел путь от наемного работника до успешного предпринимателя. Тогда же он столкнулся с препятствиями в получении практических знаний и опыта: «Я понял, что на самом деле информации много, но она не системна, и каждый говорит сквозь призму своих навыков. Так у меня возникла потребность систематизировать знания о предпринимательстве, собрать их в единый курс. Чтобы каждый мог пройти эту дорогу немного легче. Я занимаюсь этим делом сейчас, так как верю, что предпринимательство — это профессия. А любой специальности нужно учиться».

По словам наставника, люди все чаще люди хотят предлагать уникальные продукты — создавать их и зарабатывать на этом. И многим нужны новые инструменты — чтобы что-то изменить и адаптироваться к современным реалиям. Алексей также отмечает, что 60% его слушателей — это амбициозные женщины в возрасте 35–42 лет, почти все с высшим образованием. Иногда ищущие новое призвание после выхода в декрет, а иногда решившие кардинально изменить жизнь.

Конкурс бизнес-идей

По итогам финального тестирования выпускники школы, правильно ответившие минимум на 75% вопросов, получают именной сертификат об успешном окончании курсов. Также они имеют возможность подать свой личный проект на конкурс бизнес-идей. Проекты будут оценивать эксперты — самых лучших наградят ценными призами.

Самое главное, что участие в школе может стать реальной помощью в открытии бизнеса. Начинающие предприниматели получат возможность попасть в проект «Индивидуальное наставничество», где смогут развивать свой бизнес с опытным предпринимателем в качестве личного наставника.

Кроме того, все выпускники, получившие сертификаты, могут претендовать на получение кредита от Фонда микрофинансирования по программе «Старт» под льготные 2% годовых.

По словам исполнительного директора Фонда микрофинансирования Оксаны Коваленко, кредитный отдел анализирует финансовую активность заемщика и оценивает его чистую прибыль: «У нас есть продукт "Старт" для ИП и ООО, зарегистрированных в крае не больше года назад. По бизнес-плану без залога под поручительство мы выдаем 300 тыс. рублей — это те деньги, которые мы можем дать без анализа финансовой деятельности. Если за шесть месяцев проект показывает обороты и можно анализировать его чистую прибыль, по этой программе мы можем выдавать до 2 млн рублей».

Непосредственно на место ведения бизнеса выезжают три службы — залоговая, кредитная и служба безопасности. Срок рассмотрения выдачи кредита составляет 15 дней. Максимальная сумма микрозайма — 5 млн рублей.

Опыт обучения

За время существования Школы молодого предпринимателя через нее прошли уже более 2,5 тыс. человек. Многие из выпускников с нуля открыли успешные бизнес-проекты или смогли существенно поднять прибыль и оборот уже имевшегося дела. По замыслу организаторов курсов, в этом году успешные выпускники будут представлять свои кейсы и выступать перед теми, кто только собирается делать первые шаги в бизнесе.

Антон Воронов выпускник Школы молодого предпринимателя

Например, руководитель строительной компании «Долина» Антон Воронов узнал о Школе молодого предпринимателя во время краснодарского форума «Дело за малым». Спустя несколько месяцев он ощутил позитивные изменения, произошедшие с его бизнесом: «Прямо на форуме я подошел, записался, вскоре прошел отбор и начал учиться. Я, как инженер-строитель, обладал опытом в строительстве, но абсолютно не умел и не знал, как правильно рекламировать и продавать свой продукт. Благодаря школе получил много знаний, которые со своим компаньоном сразу попробовал воплотить на практике. Это привело к тому, что наш проект попал в число победителей по итогам обучения. Мы получили наставника и начали плотно с ним работать. Теперь мы имеем четкую структуру предприятия и новое партнерство с этим наставником, которое выливается в финансовый результат».

По словам выпускника, именно Школа предпринимателя позволила перейти его бизнесу на новый уровень — благодаря знаниям, полученным от спикеров, он научился использовать финансовую аналитику и финучет, а также внедрил несколько программных комплексов. После чего и ощутил финансовый прирост.

Еще одним важным плюсом обучения Воронов считает не только наличие опытных наставников, но и атмосферу, которая позволяет впитывать все лучшее от коллег: «Когда ты видишь людей абсолютно разных, но с горящими глазами, ты прислушиваешься к ним. Общение с врачами, дизайнерами, айтишниками или фермерами здорово расширяет кругозор и обогащает. От каждого ты можешь получить обратную связь или совет. Взаимодействовать в процессе обучения с такими же предпринимателями очень важно и интересно».