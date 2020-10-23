Специалисты Русского географического общества объяснили, в чем причина синего свечения над морем около Сочи

Краснодарский край

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22 октября очевидица рассказала о неоновом свечении над Черным морем

Сочинский экскурсовод Анна Халкониди сняла явление и разместила фотографии 22 октября в своем инстаграме.

«Спустились к воде и увидели свечение на горизонте ближе к границам Абхазии. Сначала думала, показалось. Поставила штатив с камерой, настроила режим съемки, спуск затвора и опачки: свечение вышло во всей своей красе! Думаю, не может быть. Повторяю спуск затвора и опять вижу на дисплее неоново-синее свечение», — рассказала она.

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Свечение прокомментировали порталу Юга.ру 23 октября в сочинском отделении Русского географического общества. Специалисты предположили, что свечение связано с пиком метеорного потока Ориониды.

Напомним, в ночь на 22 октября жители курорта могли наблюдать пик этого потока. От полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом частицы метеорного роя врезались в атмосферу, оставляя следи-треки.

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Вай мама, что это??? . . Решили мы тут значит сходить к морюшку, поснимать звездопад и ночные красоты. Приехали на самый южный пляж России, а точнее прямо к забору государственной границы. . . Спустились к воде и... Видим нетипичное свечение на горизонте ближе к границам Абхазии. Сначала думала показалось. Поставила штатив с камерой, настроила режим съёмки, спуск затвора и опачки! Свечение вышло во всей своей красе! . . Думаю не не может быть. Повторяю спуск затвора и.., опять вижу на дисплее неоново-синее свечение. . . В замешательстве и терзаемая любопытством мчу домой. Выгружаю фото в комп и вижу ещё более интересные детали. Со стороны Абхазии у левого края отчетливо видна граница свечения на водной глади у самого горизонта. Все, мое любопытство теперь вообще не даст мне уснуть. . . Ребзи, кто в курсе, что это??? Неужто инопланетяне ������������������ . . #краснаяполяна #сочи #адлер #черноеморе #олимпийскийпарк #походысочи #море #sochi #краснодар #фотографсочи #kubankrai #ачишхо #хмелевскиеозера #горы #поход #гидсочи #каньонсочи #бзерпинскийкарниз #походывгорысочи #фотографкраснаяполяна #походкраснаяполяна #экскурсиисочи

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