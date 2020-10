Специалисты Русского географического общества объяснили, в чем причина синего свечения над морем около Сочи

View this post on Instagram

Вай мама, что это??? . . Решили мы тут значит сходить к морюшку, поснимать звездопад и ночные красоты. Приехали на самый южный пляж России, а точнее прямо к забору государственной границы. . . Спустились к воде и... Видим нетипичное свечение на горизонте ближе к границам Абхазии. Сначала думала показалось. Поставила штатив с камерой, настроила режим съёмки, спуск затвора и опачки! Свечение вышло во всей своей красе! . . Думаю не не может быть. Повторяю спуск затвора и.., опять вижу на дисплее неоново-синее свечение. . . В замешательстве и терзаемая любопытством мчу домой. Выгружаю фото в комп и вижу ещё более интересные детали. Со стороны Абхазии у левого края отчетливо видна граница свечения на водной глади у самого горизонта. Все, мое любопытство теперь вообще не даст мне уснуть. . . Ребзи, кто в курсе, что это??? Неужто инопланетяне ������������������