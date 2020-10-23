Специалисты Русского географического общества объяснили, в чем причина синего свечения над морем около Сочи

Сочинский экскурсовод Анна Халкониди сняла явление и разместила фотографии 22 октября в своем инстаграме.

«Спустились к воде и увидели свечение на горизонте ближе к границам Абхазии. Сначала думала, показалось. Поставила штатив с камерой, настроила режим съемки, спуск затвора и опачки: свечение вышло во всей своей красе! Думаю, не может быть. Повторяю спуск затвора и опять вижу на дисплее неоново-синее свечение», — рассказала она.