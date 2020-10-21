В горах Сочи можно будет увидеть пик метеорного потока Ориониды

В Сочи в ночь на 22 октября жители и туристы смогут увидеть в небе пик метеорного потока Ориониды

Астрономы ожидают до 20 метеоров в час. Наблюдения Орионид возможны с полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом.

«Метеорный поток из созвездия Орион — Ориониды достигнет своего максимума. Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея — самой известной среди периодических комет за которой наблюдают с древних времен», — сообщила пресс-служба Московского планетария.

Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек. Это достаточно быстрые метеоры, и они часто оставляют яркие следы-треки. Обычно метеоры Орионид имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5m звездной величины.

Свое название Ориониды метеорный поток получил от созвездия Орион, в котором находится его радиант — точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры. Специалисты считают лучшим местом наблюдения высокогорье или среднегорье.

«Любители наблюдать звездопад заранее, с 20 октября уже отправились на Бзерпинский карниз. В урочище, на высоте 2,1 тыс. метров над уровнем моря, расположены альпийские домики. Это идеальное место для наблюдением за астрономическими явлениями», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Кавказского заповедника.

По прогнозам синоптической службы Красной Поляны, ночь с 21 на 22 октября ожидается ясной, температура воздуха на высоте 2 тыс. метров над уровнем моря составит 6-8 °С.

Как писали Юга.ру, на Кубани астрономы зафиксировали увеличение зенитного числа метеоров потока Персеиды. Напомним, что пик метеорного потока приходился на ночь с 12 на 13 августа, и жители Кубани могли увидеть звездопад.