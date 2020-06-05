На месте недостроя под Краснодаром в 2021 году планируют достроить детсад

В июне продолжается строительство детского сада на улице Главной в поселке Водники под Краснодаром

Работы стартовали в декабре 2019 года. Ранее на этом месте более 30 лет стоял брошенный остов здания. Недострой признали опасным и снесли, сейчас на участке возводят колонны первого этажа будущего детсада, монтируют плиты перекрытия. Также территорию очистили от гаражей и сараев, которые соорудили незаконно.

Площадь нового учреждения составит около 6 тыс. кв. метров. Детский сад будет состоять из трех двухэтажных блоков. В них обустроят десять групповых ячеек, две из которых будут ясельными. Также в здании разместят пищеблок, прачечную, медицинскую часть, музыкальный и спортивный залы, а также место для занятий рисованием.

На территории учреждения появятся десять групповых площадок и теневых навесов, сфомируют площадку для подвижных игр — с гимнастическим и спортивным оборудованием.

«Сейчас контур нового детсада уже вырисовывается. Работы идут хорошими темпами. Но надо обязательно учитывать, что еще продолжает действовать режим карантина [...] Мы сейчас развиваем все наши пригородные территории и должны обеспечивать их современными соцобъектами. Такими же, какие строим в центральной части и микрорайонах Краснодара», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов, который посетил строительную площадку 4 июня.