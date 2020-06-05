На месте недостроя под Краснодаром в 2021 году планируют достроить детсад

Краснодарский край

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В июне продолжается строительство детского сада на улице Главной в поселке Водники под Краснодаром

Работы стартовали в декабре 2019 года. Ранее на этом месте более 30 лет стоял брошенный остов здания. Недострой признали опасным и снесли, сейчас на участке возводят колонны первого этажа будущего детсада, монтируют плиты перекрытия. Также территорию очистили от гаражей и сараев, которые соорудили незаконно.

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Площадь нового учреждения составит около 6 тыс. кв. метров. Детский сад будет состоять из трех двухэтажных блоков. В них обустроят десять групповых ячеек, две из которых будут ясельными. Также в здании разместят пищеблок, прачечную, медицинскую часть, музыкальный и спортивный залы, а также место для занятий рисованием.

На территории учреждения появятся десять групповых площадок и теневых навесов, сфомируют площадку для подвижных игр — с гимнастическим и спортивным оборудованием.

«Сейчас контур нового детсада уже вырисовывается. Работы идут хорошими темпами. Но надо обязательно учитывать, что еще продолжает действовать режим карантина [...] Мы сейчас развиваем все наши пригородные территории и должны обеспечивать их современными соцобъектами. Такими же, какие строим в центральной части и микрорайонах Краснодара», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов, который посетил строительную площадку 4 июня.

Закончить строительство детсада планируют осенью 2021 года.

Глава города отметил, что и в других районах краевого центра необходимо ликвидировать опасные брошенные здания, как это было сделано в поселке Водники. Так, накануне он поручил обследовать самострой возле школы в Юбилейном микрорайоне, чтобы реконструировать его под какой-нибудь соцобъект.

Как писали Юга.ру, в этом же году собираются открыть еще один детский сад — на улице Калинина. Он рассчитан на 200 мест и будет иметь лифт.

Детские сады Евгений Первышов Краснодар Строительство

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