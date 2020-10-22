В Краснодаре пройдет неделя финансовой грамотности

24 октября в Краснодаре проведут всероссийские онлайн-курсы для повышения финансовой грамотности

Неделя пройдет с 24 по 31 октября. На ней участники смогут получить рекомендации по финансовым вопросам и принять участие в онлайн-курсах. Среди тем, которые будут рассматриваться, указали льготы, субсидии, кредиты и кредитные каникулы, финансовую самооборону в условиях «коронакризиса», кибермошенничество. Также участники смогут изучить, как адаптировать бюджет в новых экономических условиях и повысить финансовую устойчивость, поговорить с детьми о потере работы, кредитных обязательствах, вынужденном переезде или сокращении расходов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, записаться на курсы могут в том числе дети, подростки, родители, педагоги и воспитатели.

«Всероссийская неделя финансовой грамотности-2020 — это продолжение Всероссийских недель финансовой грамотности для детей и молодежи и Недель сбережений для взрослого населения. Эти мероприятия ежегодно проводятся с 2015 года», — прокомментировала начальник городского управления экономики Елена Васильченко 22 октября.

Встречи проведут специалисты МГУ, Финансового университета, Высшей школы экономики, Центробанка РФ, Роспотребнадзора и другие.

Больше информации о Всероссийской неделе финансовой грамотности-2020 можно почитать на сайте организаторов.