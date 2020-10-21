Синоптики: до конца недели на Кубани будут туманы, а рекордно высоких температур ждать не стоит

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Краснодарский край

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21 октября портал Юга.ру спросил у специалистов, какую погоду ждать жителям Краснодарского края в ближайшее время

Начальник отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования Александр Колесник рассказал порталу Юга.ру, что 21 октября в крае, и особенно в Краснодаре и Кореновске, в утренние часы образовался густой туман, видимость составляла 200-500 метров. Причиной явления стала разница температур:

«Атмосферный фронт принес много влаги. При этом в ночные часы температура низкая, до 3-8 °C, в предгорной части — до 0 °C. А утром вышло солнышко, пригрело — и произошла конденсация».

Специалист уточнил, что похожая ситуация будет продолжаться в регионе до пятницы, а на Черноморском побережье — еще и в выходные. Но при этом туман станет более локальным и будет стелиться в основном около водоемов.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать в крае прежнюю теплую погоду с практически летними показателями, Колесник отметил, что в эти выходные прогнозируют пиковый прогрев воздуха до 22-24 °C. При этом более высоких температур до конца месяца не ожидается. Так, уже в следующие выходные будет до 16 °C.

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«Таких вылетов вверх не будет. И надо понимать, что такие скачки и рекорды ничего хорошего не предвещают: хорошо, когда погода ведет себя согласно календарному графику. Например, у нас практически не было зимы в последний раз, а маленький снегозапас в горах привел к тому, что случилась сильнейшая с 1994 года засуха», — заключил Колесник.

Как писали Юга.ру, накануне. МЧС объявило в Краснодарском крае экстренное предупреждение по заморозкам, которое будет действовать до 23 октября.

Кореновский район Краснодар Погода

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