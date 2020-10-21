В школах Адыгеи проверят организацию горячего питания

Об этом 21 октября сообщил представитель Роспотребнадзора по республике на совещании по организации детского горячего питания. По его словам, до конца года планируется охватить проверкой 100% образовательных организаций.

«Будет проверено все — от пищевой энергетической ценности поставляемых продуктов до температуры блюда, готового к употреблению. Мы приветствуем и общественный контроль, но в этом случае в блоки питания допускаются только те родители, которые проходили медосмотр и имеют необходимые разрешительные документы», — заявили в Роспотребнадзоре.

По информации министерства образования и науки Адыгеи, по результатам родительского контроля с начала учебного года поступило 314 обращений, наибольшее количество из Кошехабльского района. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил проанализировать линейку поставляемой продукции для максимального привлечения товаров местных производителей.