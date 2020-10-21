В школах Адыгеи проверят организацию горячего питания
Роспотребнадзор Адыгеи с 22 октября начнет массовые внеплановые проверки организации горячего питания в школах
Об этом 21 октября сообщил представитель Роспотребнадзора по республике на совещании по организации детского горячего питания. По его словам, до конца года планируется охватить проверкой 100% образовательных организаций.
«Будет проверено все — от пищевой энергетической ценности поставляемых продуктов до температуры блюда, готового к употреблению. Мы приветствуем и общественный контроль, но в этом случае в блоки питания допускаются только те родители, которые проходили медосмотр и имеют необходимые разрешительные документы», — заявили в Роспотребнадзоре.
По информации министерства образования и науки Адыгеи, по результатам родительского контроля с начала учебного года поступило 314 обращений, наибольшее количество из Кошехабльского района. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил проанализировать линейку поставляемой продукции для максимального привлечения товаров местных производителей.
Ранее Юга.ру писали, что в школьное питание в Адыгее хотят включить адыгейский сыр. В марте Кумпилов рассказал, что при формировании меню будут учитывать блюда национальной кухни.
«Нужно разнообразить меню. Как можно дольше продлевайте период включения в него свежих фруктов и овощей. Не нужно на этом экономить средства», — поручила муниципальным управлениям образования на совещании 21 октября замминистра образования и науки Адыгеи Сусанна Паранук.
В этом году увеличился охват школьников горячим питанием, теперь он составляет 83,5%. При этом учеников 1-4 классов на 100% обеспечили питанием. Вопрос замены на сухие пайки рассматривается Министерством образования и науки РФ в случае массового перевода учащихся на дистанционное обучение из-за пандемии. В каждой школе есть график посещения столовой и примерное меню. Стоимость завтраков составляет 56,6 рублей, обедов — 65 рублей.
На организацию горячего питания для учащихся начальных классов в этом году направили 106,2 млн рублей, в основном из федерального бюджета. Напомним, с начала нового учебного года при финансовой поддержке федерального центра бесплатное питание получают все школьники начальных классов, таких в республике сейчас 25,4 тыс. человек.
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