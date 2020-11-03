«Газпром газораспределение Краснодар» запустил бесплатную горячую линию

Сервис ввели в рамках организации работы по принципу единого окна — когда все услуги оказываются в одном месте. Номер горячей линии 8-800-201-44-04 действует во всех районах Краснодарского края. Абоненты могут задать вопросы по получению технических условий для подключения к сетям, а также направить запрос или оставить заявку на подключение.

Кроме того, жителям Кубани по телефону разъяснят порядок газификации, проектирования, расскажут об установке приборов учета газа, техническом обслуживании и ценообразовании. Также можно будет оставить отзыв о качестве работы газораспределительной организации, внести замечания и предложения.

В пресс-службе компании сообщили, что звонок бесплатный и с мобильного, и со стационарного телефона.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре действует 39 клиентских центров АО «Газпром газораспределение Краснодар». Все они тоже действуют по принципу единого окна. В конце 2019 года один из таких центров переместили в новое оборудованное помещение.