«Газпром газораспределение Краснодар» открыл новый клиентский центр

В Краснодарском крае работает 39 клиентских центров «Газпром газораспределение Краснодар». Для одного из них в ноябре оборудовали новое помещение в краевом центре

Все 39 клиентских центров работают по принципу единого окна, где все услуги оказываются в одном месте. Это упрощает взаимодействие граждан с подразделениями компании и экономит время, отметили в пресс-службе «Газпром газораспределение Краснодар».

В середине ноября клиентский центр в Краснодаре перевели в новое отремонтированное помещение на улице Строителей, 23. Там в порядке электронной очереди граждане могут решить вопросы, связанные с использованием газового оборудования и его получением, заказать установку счетчиков, техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, в клиентском центре можно получить информацию о получении технических условий для подключения дома к газовым сетям, подготовить документы.

Направить запрос или заявку для заключения договора о подключении можно на сайте www.gazpromgk.ru. Полный список клиентских центров в районах края можно узнать на этом сайте либо по телефону горячей линии 8 (861) 279-33-75.