На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам

Краснодарский край

Распечатать

МЧС Кубани объявило в регионе экстренное предупреждение по заморозкам с 21 по 23 октября

По данным Северо-Кавказского управления Гидрометцентра, ночью и утром с 21 по 23 октября в Краснодарском крае (кроме Азовского и Черноморского побережья) ожидаются заморозки до 0...-1 °С.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о риске повреждения и полной гибели сельскохозяйственных культур, повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. В ведомстве рекомендовали предпринять меры по защите насаждений, а также укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Напомним, в начале недели синоптики спрогнозировали в Краснодарском крае похолодание и дождливую погоду.

Краснодар МЧС Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Замглавы приставов Кубани оштрафовали по уголовному делу о мошенничестве
В Адыгее зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
В ковид-госпиталях Кубани свободно всего 17% коек
На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам
В Краснодаре мужчина душил и избивал свою собаку ногами. Полиция начала проверку
Билеты на матч «Краснодар» — «Челси» раскупили за три дня. Теперь их перепродают в интернете

Лента новостей

Статьи

«Краснодар — небольшой, почти все пациенты ходят от хирурга к хирургу»

Пластический хирург о том, какие операции делают краснодарцы

Статьи Партнерский

Публика решает

Краснодарцы отдали голоса за лучшие короткометражные фильмы

Статьи

Что грозит водителю за оставление места ДТП

Реклама на портале