На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам

МЧС Кубани объявило в регионе экстренное предупреждение по заморозкам с 21 по 23 октября

По данным Северо-Кавказского управления Гидрометцентра, ночью и утром с 21 по 23 октября в Краснодарском крае (кроме Азовского и Черноморского побережья) ожидаются заморозки до 0...-1 °С.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о риске повреждения и полной гибели сельскохозяйственных культур, повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. В ведомстве рекомендовали предпринять меры по защите насаждений, а также укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).