В Адыгее ожидают рост урожая чая до 25%

В Адыгее ожидают, что в 2019 году урожай чая может превысить прошлогодние показатели на 25%

Об этом порталу Юга.ру сообщил заместитель директора по научной работе Адыгейского филиала Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур (ВНИИЦиСК) Борис Корзун. По его словам, в прошлом году собрали около 2 тонн чая-сырца, из которого произвели 600 кг готовой продукции. В этом году урожай показал показатели лучше. Этому способствовала благоприятная погода. Мягкая зима и ранняя весна хорошо повлияли на вегетацию растений. В связи с этим чай начали собирать на месяц раньше — в мае. Он должен завершиться в сентябре.

«Ожидается увеличение валового сбора чая на 25%. Еще выше урожайность — на 30% больше наблюдается на экспериментальном участке, где используется оросительная система, изучается влажность почвы, биологические параметры. Это результат докторской диссертации сотрудницы ВНИИЦиСК», — пояснил Корзун.

В республике чай выращивают на 6 га, из них 3,5 га — листосборные. С каждого куста в сезон собирают по 2-3 кг чая. Чтобы собрать 1 кг, нужно сорвать около 2,5 тыс. побегов. По мере их появления происходит четыре-пять сборов за сезон.

«При выращивании и производстве чая исключается применение химических веществ, используется только ручной сбор, переработка на мини-заводе рядом с плантациями и фасовка. Готовая продукция поступает в торговую сеть республики, ее закупают элитные магазины Санкт-Петербурга, Москвы, приезжают покупатели из-за границы: Сирии, Турции и других стран, где проживают соотечественники», — отметил ученый. Адыгейский чай считается самым высокогорным в России и самым северным в мире. Чайные плантации Адыгейского филиала располагаются в предгорьях Северо-Западного склона Кавказского хребта на высоте 350-550 метров над уровнем моря.