В Адыгее ожидают рост урожая чая до 25%
В Адыгее ожидают, что в 2019 году урожай чая может превысить прошлогодние показатели на 25%
Об этом порталу Юга.ру сообщил заместитель директора по научной работе Адыгейского филиала Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур (ВНИИЦиСК) Борис Корзун.
По его словам, в прошлом году собрали около 2 тонн чая-сырца, из которого произвели 600 кг готовой продукции. В этом году урожай показал показатели лучше. Этому способствовала благоприятная погода. Мягкая зима и ранняя весна хорошо повлияли на вегетацию растений. В связи с этим чай начали собирать на месяц раньше — в мае. Он должен завершиться в сентябре.
«Ожидается увеличение валового сбора чая на 25%. Еще выше урожайность — на 30% больше наблюдается на экспериментальном участке, где используется оросительная система, изучается влажность почвы, биологические параметры. Это результат докторской диссертации сотрудницы ВНИИЦиСК», — пояснил Корзун.
В республике чай выращивают на 6 га, из них 3,5 га — листосборные. С каждого куста в сезон собирают по 2-3 кг чая. Чтобы собрать 1 кг, нужно сорвать около 2,5 тыс. побегов. По мере их появления происходит четыре-пять сборов за сезон.
«При выращивании и производстве чая исключается применение химических веществ, используется только ручной сбор, переработка на мини-заводе рядом с плантациями и фасовка. Готовая продукция поступает в торговую сеть республики, ее закупают элитные магазины Санкт-Петербурга, Москвы, приезжают покупатели из-за границы: Сирии, Турции и других стран, где проживают соотечественники», — отметил ученый.
Адыгейский чай считается самым высокогорным в России и самым северным в мире. Чайные плантации Адыгейского филиала располагаются в предгорьях Северо-Западного склона Кавказского хребта на высоте 350-550 метров над уровнем моря.
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Чай выдерживает температуру -16 °C при полном закаливании растения, при снежном покрове — до -30 °C. За погодными условиями наблюдают метеорологи. Для этого у плантаций установили собственную метеостанцию. Почвенно-климатические условия влияют на вкус адыгейского чая, который содержит около 20% танина и 40% экстрактивных веществ.
«Такой состав придает чаю сбалансированный бархатный вкус: умеренную терпкость, аромат и янтарный цвет. В ходе "слепой" дегустации он признан лучшим среди китайских, индийских и других чаев мира», — добавил Корзун.
12 марта республиканский филиал ВНИИЦиСК получил свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (НМПТ) «Адыгейский чай».
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