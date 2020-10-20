Билеты на матч «Краснодар» — «Челси» раскупили за три дня. Теперь их перепродают в интернете
В интернете появились объявления о продаже билетов на матч «Краснодар» — «Челси», который состоится 28 октября
Билеты на домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против английского «Челси» распродали за три дня, сообщили 19 октября в пресс-службе ФК «Краснодар». Приоритет покупки был у владельцев абонементов, затем — у держателей карт болельщика. Последним открыли доступ к покупке 19 октября — за несколько часов до солдаута.
В комментариях к посту «Краснодара» в инстаграме люди жаловались, что не смогли купить билеты из-за некорректно работавшего сайта. Также болельщики заметили, что в интернете билеты перепродают в несколько раз дороже.
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Портал Юга.ру изучил объявления на «Авито» и нашел там множество предложений по покупке и продаже билетов на матч с «Челси». Цены стартуют от 10 тыс. рублей, а некоторые продавцы просят за два билета в разных секторах до 100 тыс. рублей. При этом в объявлениях они указывают, что из-за коронавирусных ограничений стадион будет неполный и якобы можно будет пересесть.
Напомним, ФК «Краснодар» продает билеты только на официальном сайте или в кассах стадиона. Все остальные билеты в клубе грозят аннулировать при входе на стадион, а на болельщика, который перепродал билет, могут наложить санкции. Портал Юга.ру призывает соблюдать правила клуба и не покупать билеты через сторонние сайты — это могут быть мошенники.
Матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» состоится 28 октября, стартовый свисток прозвучит в 20:55. Перед этим «быкам» предстоит 20 октября сыграть на выезде с французским «Ренном». На эту встречу не полетели Евгений Марков и Реми Кабелла — из-за сомнительных тестов на коронавирус, а также главный тренер Мурад Мусаев — из-за ангины.
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