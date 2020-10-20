Билеты на матч «Краснодар» — «Челси» раскупили за три дня. Теперь их перепродают в интернете

В интернете появились объявления о продаже билетов на матч «Краснодар» — «Челси», который состоится 28 октября

Билеты на домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против английского «Челси» распродали за три дня, сообщили 19 октября в пресс-службе ФК «Краснодар». Приоритет покупки был у владельцев абонементов, затем — у держателей карт болельщика. Последним открыли доступ к покупке 19 октября — за несколько часов до солдаута.

В комментариях к посту «Краснодара» в инстаграме люди жаловались, что не смогли купить билеты из-за некорректно работавшего сайта. Также болельщики заметили, что в интернете билеты перепродают в несколько раз дороже.