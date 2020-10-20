В краснодарском поселке Знаменском снесут два самостроя на одном участке

«Несколько лет назад собственнику участка выдали разрешение на реконструкцию тогда еще двухэтажного дома, а именно — достройку третьего этажа. Позже выяснилось, что застройщик сделал третий этаж значительно больше по площади, чем было указано в документации», — сообщили в управлении муниципального контроля администрации Краснодара.

Трехэтажный дом и еще одно строение расположены на улице Виноградной, 9. Их сносят по решению суда.

По документам в трехэтажном доме должна проживать одна семья, однако там былии обнаружены признаки многоквартирного дома. Здание состоит из 13 отдельных квартир, 5 квартир находятся на первом этаже, еще по 4 — на втором и третьем этажах. Из каждой квартиры есть выход в коридоры и на лестничные площадки.

Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодара, дома с нарушениями на этом участке были выявлены еще в 2016 году, после чего велись судебные процессы, где суд встал на сторону администрации города и постановил снести оба здания.