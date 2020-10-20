В краснодарском поселке Знаменском снесут два самостроя на одном участке
В Краснодаре утром 20 октября начали сносить незаконные постройки в поселке Знаменском
Трехэтажный дом и еще одно строение расположены на улице Виноградной, 9. Их сносят по решению суда.
«Несколько лет назад собственнику участка выдали разрешение на реконструкцию тогда еще двухэтажного дома, а именно — достройку третьего этажа. Позже выяснилось, что застройщик сделал третий этаж значительно больше по площади, чем было указано в документации», — сообщили в управлении муниципального контроля администрации Краснодара.
По документам в трехэтажном доме должна проживать одна семья, однако там былии обнаружены признаки многоквартирного дома. Здание состоит из 13 отдельных квартир, 5 квартир находятся на первом этаже, еще по 4 — на втором и третьем этажах. Из каждой квартиры есть выход в коридоры и на лестничные площадки.
Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодара, дома с нарушениями на этом участке были выявлены еще в 2016 году, после чего велись судебные процессы, где суд встал на сторону администрации города и постановил снести оба здания.
Сносом объектов занимаются управление муниципального контроля, служба судебных приставов и городской департамент строительства. Компания-подрядчик «СтройКомплекс — А» планирует завершить работы за неделю.
Также в Краснодаре собираются снести самовольно возведенные капитальные и временные строения по адресам:
- улица Альпийская, 17;
- улица Минская, 67;
- улица Тверская, 1А;
- поселок Краснодарский, 1/1.
Как писали Юга.ру, в конце августа в краевой столице начали сносить незаконно построенный дом в поселке Индустриальном. Тогда же в городе убрали девять зданий, которые были возведены самовольно. 1 сентября стало известно, что в Музыкальном микрорайоне собираются снести многоэтажный самострой, в котором уже живут люди. Еще два самостроя снесли 23 сентября в Прикубанском округе.
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