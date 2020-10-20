Ученые провели исследования в горах Адыгеи и рассказали, у кого снижен риск заражения COVID-19

С 11 по 18 октября в горах Адыгеи прошла научно-исследовательская экспедиция в рамках проекта «В поисках утраченных знаний»

Автором проекта выступила продюсер и гендиректор киностудии «Фараон» из Санкт-Петербурга Ирина Архипова. В интервью порталу Юга.ру она рассказала, что в условиях пандемии особое значение приобретает неспецифический иммунитет. Поэтому в ходе экспедиции, в состав которой вошли ученые СПбГУ, изучались аспекты, влияющие на укрепление иммунитета.

С учетом климата среднегорья Адыгеи исследовались высотная адаптация организма и холодоустойчивость в сочетании с восточными методами психофизического самосовершенствования и реконструированной профессором СПбГУ Ринадом Минвалеевым тибетской йогой Туммо. В эксперименте использовали мобильное оборудование для оценки функционального состояния организма, уровня глюкозы в крови, липидного профиля. Исследования проводились у всех испытуемых до и после холодовых испытаний на фоне практики йоги. «Проекту уже 20 лет. За это время участники экспедиции побывали на Эльбрусе, на островах Соловецкого Архипелага, а также на Тибете, в Гималаях и Пиренеях. В ряде исследований установлена значительно более низкая заболеваемость и более легкое течение коронавируса (практически с нулевой смертностью) у жителей среднегорья на Тибете и в Боливии. По предварительным наблюдениям, из нескольких сотен участников экспедиций никто не заболел новой коронавирусной инфекцией, либо она проходила в бессимптомной форме», — рассказала Ирина Архипова.

Из-за пандемии новые экспедиции в Гималаи и Пиренеи перенесли на 2021 год. Чтобы не прерывать исследования, Архипова открыла для эксперимента Адыгею. По ее словам, в горной части республики есть все условия для изучения йоги и вегетативного обеспечения высотной адаптации. Для этого устроили треккинги по горным тропам и практические занятия на водопадах Руфабго. По предварительной оценке участников экспедиций, условия пребывания в Гималаях и Пиренеях практически сравнимы с условиями среднегорья Адыгеи. «Мы предполагаем, что сочетание холодовых практик на основе реконструированной нами тибетской йоги Туммо и даже ограниченного по времени пребывания в среднегорье повышают неспецифический противовирусный иммунитет в рамках общеизвестных принципов здорового образа жизни. Собственно, известная поговорка "Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья" работает как против известных вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, так и защищает нас от коронавируса», — рассказал порталу Юга.ру профессор СПбГУ Ринад Минвалеев.

По его словам, привычная реакция на холод в виде централизации кровотока и охлаждения конечностей, которые и обозначаются словом «простуда», сменяется на противоположный перенос теплой крови из центра к периферии. Это позволяет эффективно и комфортно поддерживать тепловой баланс в условиях холода. «Такой сдвиг возможен только при активизации так называемого несократительного теромогенеза, который запускается при выполнении специальных дыхательных упражнений из арсенала реконструированной нами тибетской йоги внутреннего жара Туммо», — уточнил Минвалеев.

Читайте также: Ученые связали смертность от коронавируса с уровнем витамина D