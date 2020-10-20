Ученые провели исследования в горах Адыгеи и рассказали, у кого снижен риск заражения COVID-19
С 11 по 18 октября в горах Адыгеи прошла научно-исследовательская экспедиция в рамках проекта «В поисках утраченных знаний»
Автором проекта выступила продюсер и гендиректор киностудии «Фараон» из Санкт-Петербурга Ирина Архипова. В интервью порталу Юга.ру она рассказала, что в условиях пандемии особое значение приобретает неспецифический иммунитет. Поэтому в ходе экспедиции, в состав которой вошли ученые СПбГУ, изучались аспекты, влияющие на укрепление иммунитета.
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С учетом климата среднегорья Адыгеи исследовались высотная адаптация организма и холодоустойчивость в сочетании с восточными методами психофизического самосовершенствования и реконструированной профессором СПбГУ Ринадом Минвалеевым тибетской йогой Туммо.
В эксперименте использовали мобильное оборудование для оценки функционального состояния организма, уровня глюкозы в крови, липидного профиля. Исследования проводились у всех испытуемых до и после холодовых испытаний на фоне практики йоги.
«Проекту уже 20 лет. За это время участники экспедиции побывали на Эльбрусе, на островах Соловецкого Архипелага, а также на Тибете, в Гималаях и Пиренеях. В ряде исследований установлена значительно более низкая заболеваемость и более легкое течение коронавируса (практически с нулевой смертностью) у жителей среднегорья на Тибете и в Боливии. По предварительным наблюдениям, из нескольких сотен участников экспедиций никто не заболел новой коронавирусной инфекцией, либо она проходила в бессимптомной форме», — рассказала Ирина Архипова.
Из-за пандемии новые экспедиции в Гималаи и Пиренеи перенесли на 2021 год. Чтобы не прерывать исследования, Архипова открыла для эксперимента Адыгею. По ее словам, в горной части республики есть все условия для изучения йоги и вегетативного обеспечения высотной адаптации. Для этого устроили треккинги по горным тропам и практические занятия на водопадах Руфабго.
По предварительной оценке участников экспедиций, условия пребывания в Гималаях и Пиренеях практически сравнимы с условиями среднегорья Адыгеи.
«Мы предполагаем, что сочетание холодовых практик на основе реконструированной нами тибетской йоги Туммо и даже ограниченного по времени пребывания в среднегорье повышают неспецифический противовирусный иммунитет в рамках общеизвестных принципов здорового образа жизни. Собственно, известная поговорка "Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья" работает как против известных вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, так и защищает нас от коронавируса», — рассказал порталу Юга.ру профессор СПбГУ Ринад Минвалеев.
По его словам, привычная реакция на холод в виде централизации кровотока и охлаждения конечностей, которые и обозначаются словом «простуда», сменяется на противоположный перенос теплой крови из центра к периферии. Это позволяет эффективно и комфортно поддерживать тепловой баланс в условиях холода.
«Такой сдвиг возможен только при активизации так называемого несократительного теромогенеза, который запускается при выполнении специальных дыхательных упражнений из арсенала реконструированной нами тибетской йоги внутреннего жара Туммо», — уточнил Минвалеев.
Он добавил, что изучение оздоровительных влияний высотной гипоксии [кислородного голодания] в сочетании с холодовыми практиками в горных водопадах Адыгеи также привело к положительным изменениям липидного профиля и уровня глюкозы в крови.
«И это может быть обозначено как немедикаментозная профилактика таких заболеваний, как атеросклеротические изменения и сахарный диабет второго типа. Эти заболевания связаны с высоким уровнем холестерина и глюкозы в крови, которые закономерно снижались всякий раз после недельного пребывания в горах в сочетании с холодовыми испытаниями», — заключила Ирина Архипова.
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